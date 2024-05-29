Altın Safran Festivali'nin meşalesi çeyrek asır için yandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Altın Safran Festivali'nin meşalesi çeyrek asır için yandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 25. kez kapılarını açan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde festival meşalesi yakılarak kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

29.05.2024 23:43
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Altın Safran Festivali'nin meşalesi çeyrek asır için yandı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 25. kez kapılarını açan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde festival meşalesi yakılarak kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 25. kez düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bu yıl çok güzel festival içeriği hazırladıklarını belirterek, "Öncesinden daha farklı, her geçen gün belgesel film festivaline yakışır içeriklerle devam etmeye çalışıyoruz" dedi.

En büyük isteklerinin çeyrek asırdır devam eden festivali kesintisiz sürdürmek olduğunu ifade eden Köse, uluslararası boyutta konukların ve basın mensuplarının da katılımını sağlamak istediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından "Safranbolu Temalı Ulusal Belgesel Film Yapım Destek Yarışması'nda 2023 En İyi Proje Ödülü" alan "Safranbolu'nun Altın Çiçeği Safran" filmi gösterildi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Çoksesli Korosu'nun şef Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çanakçı yönetiminde verdiği konserle sona ererken, Belediye Başkanı Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve diğer protokol üyeleri tarafından festival meşalesi yakıldı.

Program Aslanlar mevkiinden Misak-ı Milli Demokrasi Meydanına kadar süren kortejin ardından sunulan DJ canlı persformans gösterisi ile son buldu.

Kaynak: İHA

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