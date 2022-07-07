"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

07.07.2022 21:26
"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenecek "Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenecek "Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Altınordu Belediyesince, 10 Temmuz Pazar günü 19 Eylül Stadyumu'nda organize edilecek etkinliğe, 8'i altın kemer sahibi toplam 52 güreşçi katılacak.

Etkinlik öncesi Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddelerinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve bazı başpehlivanlar ile farklı branşlardaki sporcular ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşe, mehteran takımı da eşlik etti.

Belediye binası önünde sona eren yürüyüşün ardından konuşan Altınordu Belediye Başkanı Tören, tarihi Kırkpınar'dan sonra bu kadar çok başpehlivanın katıldığı ve kıyı sahilinde gerçekleşecek büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Tören, Ordu'nun, yağlı güreş konusunda geleneği olan bir şehir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hatta öyle ki Kırkpınar'da başpehlivanlar çıkarmış nadir şehirlerden biri Ordu'muz. Bu vesileyle merhum Mustafa Bük ve Davut Yılmaz'ı rahmetle huzurlarınızda anmak istiyorum. Diğer taraftan 2004 ile 2016 yılları arasında dört kez başpehlivan olan gururumuz Recep Kara da inşallah turnuvamızda boy gösterecek. Sevgili hemşerimizle birlikte 8'i altın kemer sahibi 52 pehlivan 19 Eylül Stadyumu'nda inşallah güreş severlerle buluşacak."

Başpehlivan Kara ise Ordu'nun plakasının 52 olduğunu anımsatarak, 52 sporcunun katılacağı ata sporu olan güreş etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Başkan Tören: 'İlçe genelindeki alt ve üstyapı çalışmalarız devam ediyor' Başkan Tören: 'İlçe genelindeki alt ve üstyapı çalışmalarız devam ediyor' Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti (2) Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti (2)
Kaynak: AA

Altınordu, Eylül, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Altınordu Yağlı Güreşleri' kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:15 ODTÜ Rektörlüğü, bu yılki mezuniyet törenlerini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
20:52 Fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseldi
20:51 Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi
20:21 Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı!
20:15 Üçüncü kez kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber geldi! Ağustos'ta konserlerine başlayacak
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 21:42:22. #1.11#
SON DAKİKA: "Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement