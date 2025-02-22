Amasra'da Kar Yağışı Turizmi Etkiliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Amasra'da Kar Yağışı Turizmi Etkiliyor

Karadeniz'in turizm cenneti Amasra, 3 gündür devam eden kar yağışı ile 40 santimetre kalınlıkta beyaz örtüyle kaplandı. Yerel yetkililer kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlara zincir uyarısında bulundu.

22.02.2025 16:10
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Karadeniz'ine turizmde gözde şehri beyaz örtü ile kaplandı

Fatih Sultan Mehmet Han'ın "çişmi Cihan" olarak nitelediği Amasra'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

BARTIN - Karadeniz'in turizmde en gözde mekanları arasında yer alan Bartın'ın Amasra ilçesinde 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, yetkililer ise zincir uyarısında bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çeşmi Cihan (Dünyanın göz bebeği) olarak nitelendirdiği ve Karadeniz'in turizmde en gözde yerleri arasında bulunan Bartın'ın Amasra ilçesinde kar ve tipi etkili oluyor. Meteoroji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı yerlerden biri olan Amasra, günlerdir aralıklarla devam eden kar nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Tarihi, doğası, kültürü ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ilçe, yeşili ve mavisi ile turistlere görsel şölen sunuyordu. Kar ve tipi nedeniyle adeta gri şehre dönüşen Amasra'da beyazdan, yeşil ve maviye uzanan renk cümbüşü ile kışın da kart postallık manzaralar oluşuyor.

Etkili olan kar yağışı zaman zaman ise ilçede çileye dönüşüyor. Şehir merkezinde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise 1.5 metreyi buldu. Ekiplerin gece gündüz karla mücadele yürüttüğü şehirde bazı vatandaşlar ise kar yağışının keyfini sürüyor.

Açılan yollar tipi nedeniyle yeniden kapanıyor

İlçede karla mücadele ekipleri ise kar, tipi ve buzlanma gibi kara kışın zorlu şartlarında yoğun bir mücadele yürütüyor. Kar yağışının şiddeti ve rüzgar nedeniyle temizlenen sokak ve mahalle yolları, kısa sürede yeniden karla doluyor. Ekipler, dakikalar öncesinde temizlediği yolda yine küreme çalışması yürütmek zorunda kalırken, ekipler -5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle tuzlanan buzlu yollara yeniden tuz döküyor.

Zincir uyarısı

Kar yağışının tadını çıkarılması için çağrıda bulunan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, zincirsiz yola çıkılmaması için de uyarılarda bulundu. Çakır, "Amasra ilçemizde gece gündüz ekiplerimiz karla mücadele ediyor. Bir taraftan keyifli günler geçiriyoruz. Tüm ana arterlerimiz açık. Tüm hemşehrilerimizi acil bir işi yoksa dışarı çıkmamaları öneriyoruz. Sadece eğlenmek için çıkmaları ve karın keyfini çıkarmalarını öneriyoruz. Çok keyifli bir Amasra manzaramız var. Uzun süredir beklediğimiz kar yağışın keyfini çıkarmaları için çağrıda bulunuyoruz. Ama zincirsiz mutlaka dışarı çıkmayalım. Acil durumlarda yolları açmaya, karla mücadeleye devam ediyoruz ama mutlaka araçlarımıza zincirlerimizi takalım" diye konuştu.

Öte yandan belediye resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda ise, vatandaşların zorunlu olmadıkça araçları ile trafiğe çıkmamaları ve araçlarını kar temizleme çalışmalarını engellemeyecek şekilde park etmeleri hatırlatıldı.

Kentte kar yağışı tipi şeklinde devam ederken, Amasra Belediyesi karla mücadele ekipleri 24 saat devriye atarak, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Amasra'da Kar Yağışı Turizmi Etkiliyor - Son Dakika

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