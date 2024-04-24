Amasra sokakları Ruslarla doldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Amasra sokakları Ruslarla doldu

Rusya'nın Soçi kentinden kalkan Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, 898 yolcu ve 438 personeliyle Bartın'ın Amasra Limanı'na ulaştı. Turistler Amasra'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi ve Türkiye'den çok etkilendiklerini belirtti. Geminin Amasra'ya seferleri önümüzdeki ay da devam edecek.

24.04.2024 19:29  Güncelleme: 19:50
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Amasra sokakları Ruslarla doldu

BARTIN - Rusya'nın Soçi kentinden kalkan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer gemi 898 yolcu 438 personeli Bartın'ın Amasra Limanı'na ulaştı.

Bartın'ın doğal güzellikleriyle ünlü turizm kenti Amasra ilçesine, 898 yolcu ve 438 kişilik mürettebatıyla gelen, 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı Astoria Grande gemisi, bölgeye Nisan ayının son seferini gerçekleştirdi. Amasra'nın tarihi sokaklarını dolduran turistler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Sabah saat 08: 00 sıralarında ilçeye gelen Rus turistler, rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Akşam saat 17: 00 sıralarında gemiye dönen Rus turistler, Amasra'yı ve Türkiye'den çok etkilendiklerini belirterek, tekrar gezmeye geleceklerini ifade etti.

Bartın Belediye Başkanı Recai Çakır ise, Rus turistleri taşıyan Astoria Grande gemisinin bu ayki son seferini gerçekleştirdiğini hatırlatarak, önümüzdeki ayda geminin her hafta Amasra'ya seferi olacağını kaydetti.

Çakır, " Astoria Grande gemisi bayram sonrası tekrar ilçemize geldi. Nisan ayının son seferi 898 yolcu, 438 personel ile geldi. Amasra turizmini hareketlendiren ve Astoria Grande gemisinin yolcularını da mutlu eden bir sefer daha gerçekleştirildi. Mayıs ayı içerisinde de bir aksilik olmazsa her hafta gemi ile Amasra halkının buluşması sürecek" diye konuştu.

Akşam saat 18: 00 sıralarında hareket eden dev gemi, Amasra Limanı'ndan sahil güvenlik botu ve römorkör eşliğinde ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Amasra sokakları Ruslarla doldu - Son Dakika

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