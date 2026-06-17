Amasya'da 200 Yıllık Bohçalar Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da 200 Yıllık Bohçalar Sergilendi

Amasya\'da 200 Yıllık Bohçalar Sergilendi
17.06.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da 200 yıllık bohçalar, 'Sandıktaki miras Amasya bohçaları' sergisinde sergilendi.

Şehzadeler şehri Amasya'da sandıklarda miras gibi saklı haldeki en eskisi 200 yıllık olan bohçalar gün yüzüne çıktı. Nadide işlemelerle bezenmiş aile yadigarı giysi örnekleri 'Sandıktaki miras Amasya bohçaları' adlı özel sergide beğeniye sunuldu.

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Ar-Ge ekibi, il genelinde yapılan araştırmayla sandıklarda ve özel koleksiyonlarda el emeği, göz nuruyla işlenmiş giysi ve eşyaların yer aldığı bohçaları derledi. Gelin bohçası, asker bohçası ve bebek bohçası gibi Anadolu insanının hayatına eşlik eden en eskisi 200 yıllık 48 parça bohça 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen 'Sandıktaki miras Amasya bohçaları' adlı özel koleksiyonda görücüye çıktı.

En eskisi 200 yıllık bohça

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Merve Aslan, "Nesilden nesle aktarılan bohçaların en eskisi 200 yıllık. Sergimizde 150 yıllık gelinlikler de var" dedi. Aslan, gelecek nesillere aktarılması amacıyla bohçalardaki ürünlerin her birinin örneklerinin çıkartılıp işleneceğini söyledi.

Aile yadigarı giysi örnekleri

Sergideki aile yadigarı sandıktan çıkan nadide işlemelerle oluşturulmuş giysi örneklerinin yer aldığını anlatan Gülseren Ertopçu da, "Ailemin bana olan bu emanetini en güzel şekilde korumak, saklamak ve çocuklarıma emanet etmek benim en büyük görevimdir" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Amasya, Miras, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Amasya'da 200 Yıllık Bohçalar Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
İran’da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi
Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Turizm tesislerinde yeni dönem Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

09:58
Mbappe tarihe geçti Fransa’nın en golcü futbolcusu oldu
Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Katil olurum“ demişti Meloni tavsiyeye uydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
09:10
Seferihisar Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın danışmanı da gözaltında
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
08:42
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım’daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:48:23. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da 200 Yıllık Bohçalar Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.