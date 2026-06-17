Amasya\'da 200 Yıllık Bohçalar Sergilendi

Şehzadeler şehri Amasya'da sandıklarda miras gibi saklı haldeki en eskisi 200 yıllık olan bohçalar gün yüzüne çıktı. Nadide işlemelerle bezenmiş aile yadigarı giysi örnekleri 'Sandıktaki miras Amasya bohçaları' adlı özel sergide beğeniye sunuldu.

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Ar-Ge ekibi, il genelinde yapılan araştırmayla sandıklarda ve özel koleksiyonlarda el emeği, göz nuruyla işlenmiş giysi ve eşyaların yer aldığı bohçaları derledi. Gelin bohçası, asker bohçası ve bebek bohçası gibi Anadolu insanının hayatına eşlik eden en eskisi 200 yıllık 48 parça bohça 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen 'Sandıktaki miras Amasya bohçaları' adlı özel koleksiyonda görücüye çıktı.

En eskisi 200 yıllık bohça

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Merve Aslan, "Nesilden nesle aktarılan bohçaların en eskisi 200 yıllık. Sergimizde 150 yıllık gelinlikler de var" dedi. Aslan, gelecek nesillere aktarılması amacıyla bohçalardaki ürünlerin her birinin örneklerinin çıkartılıp işleneceğini söyledi.

Aile yadigarı giysi örnekleri

Sergideki aile yadigarı sandıktan çıkan nadide işlemelerle oluşturulmuş giysi örneklerinin yer aldığını anlatan Gülseren Ertopçu da, "Ailemin bana olan bu emanetini en güzel şekilde korumak, saklamak ve çocuklarıma emanet etmek benim en büyük görevimdir" diye konuştu. - AMASYA