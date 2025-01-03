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Amasya'da mukaddes emanetler sergisi açıldı

AMASYA - Amasya'da Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Kabe örtüleri ve mukaddes emanetlerden oluşan sergi açıldı.

Hazreti Muhammed'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Kadem-i Şerif ile Hücre-i Saadet Örtüsü'nün de bulunduğu 34 mukaddes emanetin yer aldığı serginin açılışında konuşan Amasya Müftüsü Hamza Bayram, üç ayların ilk günlerine denk gelen serginin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde Evrensel Hafızlar Derneği ve Sultan Bayezid Camii Derneği iş birliğiyle düzenlenen sergideki emanetler yoğun ilgi gördü. Açılışa Vali Önder Bakan ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile diğer yetkililer de katıldı. Sergiyi hazırlayan Ömer Güzel, konuklarına mukaddes emanetler konusunda bilgiler verdi. EHAD Amasya Şube Başkanı Halil İbrahim Tokmak da mukaddes emanetleri Amasya halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sergi, Cumartesi günü akşamına kadar gezilebilecek.