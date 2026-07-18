Amos Antik Kenti Kazı Hazırlıkları Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nde, önümüzdeki günlerde başlaması planlanan 2026 yılı kazı çalışmaları için hazırlıklara başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında desteklenen, Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi ile Martı Otel ve Marina sponsorluğunda süren çalışmalar öncesinde Amos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve Kazı Başkan Yardımcısı Emre Mandacı, MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan'ı ziyaret etti.

Görüşmede, antik kentte yer alan Apollon Kutsal Alanı ve sivil konutlarda yürütülecek yeni dönem kazı çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Bayır Mahallesi köy meydanında yer alan antik döneme ait mimari kalıntıların MTO destekleriyle koruma altına alınarak sergilenmesi ve alana yerleştirilecek bilgilendirme tabelalarının detayları ele alındı.

Ziyaretin sonunda Ayhan, Gürbüzer'e, İngiliz arkeologlar Peter Fraser ve George Bean'in 1948'de ilçede yaptıkları araştırmalar sonrası kaleme aldıkları ve Marmaris tarihi için önemli akademik kaynaklardan biri kabul edilen "The Rhodian Peraea and Islands" adlı eserin 1954 yılında yayımlanan orijinal nüshasını hediye etti.