Amos Antik Kentinde Tarihi Kira Sözleşmesi Bulundu

16.04.2026 12:56
Marmaris'teki Amos Antik Kenti'nde 2200 yıllık kira sözleşmesi bulundu, tarımsal üretim detayları içeriyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Amos Antik Kenti ile ilgili önemli bir arkeolojik gelişme yaşandı. Marmaris Ticaret Odası'nın kazı çalışmalarına destek verdiği antik kent ile ilgili 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi Fethiye'de çıktı.

Fethiye'deki Şövalye Adası'nda yürütülen çalışmalar sırasında tespit edilen stel parçasının, Fethiye Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı belirtildi. Yapılan epigrafik incelemelerde eserin MÖ 220-200 yıllarına, yani Hellenistik döneme ait olduğu ve her iki yüzü yazılı detaylı bir arazi kira sözleşmesi olduğu ortaya kondu.

Yaklaşık 2 bin 200 yıllık sözleşmede; yıllık kira bedellerinin yanı sıra, her 100 drahmi için 800 asma ve 40 incir fidanı dikilmesi zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca fidanların dikim derinliğine kadar uzanan tarımsal talimatlar ile birlikte cezai şartlar ve tazminat hükümleri de metinde ayrıntılı şekilde bulunuyor. Bu yönüyle yazıt, dönemin tarımsal üretim anlayışını ve hukuki düzenini birlikte yansıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eserin asıl yerinin Amos'taki Apollon Samnaios Kutsal Alanı olduğu, Orta Çağ'da ise gemilerde balast taşı olarak kullanılmak üzere Şövalye Adası'na taşındığının değerlendirildiği ifade edildi.

Söz konusu eser, Fatih Onur tarafından uluslararası Chiron Dergisi'nde yayımlanan çalışma ile bilim dünyasına kazandırıldı.

Marmaris Ticaret Odası'nın da destek verdiği Amos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, bu sözleşme grubuna ait yeni parçaların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Marmaris Ticaret Odası Başkanlığı Kazı Başkanı Öğretim görevlisi Doç .Dr. Mehmet Gürbüzer ve ekibine teşekkür ederek, çalışmaların devam ettiği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
