Anadolu Ateşi, Kolombiya'da büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Anadolu Ateşi, Kolombiya'da büyük beğeni topladı

Anadolu Ateşi, Kolombiya\'da büyük beğeni topladı

Anadolu Ateşi dans topluluğu, Kolombiya turnesi kapsamında Bogota'da son gösterisini gerçekleştirdi. Türkiye ve Kolombiya milli bayraklarının birlikte yansıtıldığı gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı. Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Anadolu Ateşi'nin ülkenin kültürünün tanıtımında önemli bir rol oynadığını belirtti. İzleyiciler ise gösteriyi renkli ve muhteşem olarak nitelendirdi. Anadolu Ateşi Grubu, 25. yılını özel bir gösteriyle kutlamak için heyecanlı olduklarını ifade etti.

30.04.2024 05:17
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Kolombiya turnesi kapsamında son gösterisini başkent Bogota'da gerçekleştiren "Anadolu Ateşi" sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Mustafa Erdoğan'ın Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı dans topluluğu Anadolu Ateşi, Medellin'in ardından son gösterisini Bogota'daki "Astor Plaza Tiyatro Salonunda" gerçekleştirdi.

Gösterinin final kısmında Türkiye ve Kolombiya milli bayraklarının perdede birlikte yansıtılması izleyicilerden alkış aldı.

Gösteriyi izleyen Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada Anadolu Ateşi'ni ilk kez Kolombiya'da görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Sun, Kolombiyalı sanatseverlerin salonu doldurduğuna dikkati çekerek, "Anadolu Ateşi ülkemizin kültürünün tanıtımında ciddi katkı veriyor. Burada güzel bir intiba bırakacaklarından şüphemiz yok, onlara başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

İzleyicilerden Jessica Calderon, Anadolu Ateşi gösterisini "renkli ve muhteşem" bulduğunu dile getirerek, "İnanılmaz bir tecrübeydi, her zaman bu gösteriyi görmek istedim. Türkiye'de birkaç yıl yaşamama rağmen çok istediğim halde gidememiştim. Kolombiya'da olması beni çok mutlu etti. Türkiye'den birçok anımı hatırlattı. Özellikle geleneksel ve çağdaş karışımı çok beğendim." dedi.

"Harika bir performans gördük"

Kolombiyalı sanatseverlerden Leonardo Garzon de gösteriyi oldukça beğendiğini anlatarak, "Türkiye'nin birçok bölgesinden alıntılar ve tarihi dönemleri yansıtan bir şov izledik. Harika bir performans gördük." diye konuştu.

İzleyicilerden Gina Valencia, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nu Kolombiya'da izlemekten "son derece" mutlu olduğunu kaydetti.

Anadolu Ateşi Grubu koreografı Alper Aksoy ise Kolombiya'ya tekrar geleceklerini vurgulayarak, "Medellin'deki gösterimiz çok güzel geçti ve muhteşem övgüler aldık. Alkış dansçıların istediği gibiydi. Her iki kentteki gösteride de seyirciler ayakta alkışladı. Bu yıl 25. yılımızı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda özel bir gösteri ile gerçekleştireceğiz. Bunun için can atıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Anadolu Ateşi, Kolombiya'da büyük beğeni topladı - Son Dakika

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