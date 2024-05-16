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Anadolu'nun lezzetleri Muş'ta vatandaşlarla buluşturuldu

MUŞ - Türkiye'nin farklı bölgelerindeki lezzetlerin buluştuğu yöresel ürün pazarına Muşlular yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin zengin gastronomik mirasını yansıtan ve kent meydanında kurulan yöresel ürün pazarı, Muş'ta yoğun ilgisiyle karşılandı. Ülkenin dört bir yanından gelen lezzetlerin bir arada sunulduğu bu pazarlar, renkli görüntüleri ve eşsiz tatlarıyla dikkat çekti.

Ege Bölgesi'nin zeytinyağları, Akdeniz'in narenciyeleri, Güneydoğu Anadolu'nun baharatları ve tatlıları, Karadeniz'in çay ve fındıkları, İç Anadolu'nun tahılları ve peynirleri gibi birçok yöresel ürün, pazar tezgahlarında yerini aldı. Hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli bir buluşma noktası olan bu pazarlar, geleneksel ürünlerin tanıtılması ve korunması açısından büyük bir önem arz ediyor.

Yöresel tatları deneme imkanı bulan ziyaretçiler, alışveriş yaptı.

Kent meydanında açılan yöresel ürün pazarında tezgah açan pazarcılardan Yasin Tarhan, tüm muş halkını pazara beklediklerini ifade ederek, " Trabzon'dan geliyoruz. Yöresel ürünlerimizi Muşlularla buluşturduk. Ürünlerimiz hepsi organik. Peynir ve ekmek çeşitlerimizin bulunduğu pazarımızı açtık tüm muş halkını buraya bekliyoruz" dedi.

Pazarda tezgah açan bir diğer esnaf Filiz dilli, Trabzon Beşikdüzü ilçesinden geldiklerini belirterek, yöresel ürünleri muş halkı ile buluşturduklarını söyledi.

Yöresel ürün pazarını ziyaret ederek alış veriş yapan vatandaşlardan Mehmet Özmen, "Varto ilçesinden geldim. İlimizde böyle bir pazarın açılması çok güzel oldu. Güzel ve lezzetli ürünler var burada. Peynirleri çok beğendim" şeklinde konuştu.

Yöresel ürün pazarlarının, hem ekonomik hem de kültürel anlamda büyük bir değer taşıdığına dikkat çeken pazarcılardan İlhan Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanındaki lezzetlerin buluştuğu bu pazarlara ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Afyondan geldim. Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay'dan ürünlerimiz var. Muş halkının ilgisi çok iyi. Çok memnun kaldık" ifadelerini kullandı.