AÜ Güzel Sanatlar Fakültesine 195 öğrenci kabul edildi - Son Dakika
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AÜ Güzel Sanatlar Fakültesine 195 öğrenci kabul edildi

14.09.2022 11:32
AÜ Güzel Sanatlar Fakültesine 195 öğrenci kabul edildi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavlarını tamamlandı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavlarını tamamlandı.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, fakültenin çizgi film ve animasyon, grafik sanatlar, resim, heykel, seramik, baskı sanatları ve cam bölümleri için 1887 aday başvuru yaptı. Yetenek sınavı sonucu 195 öğrenci Güzel Sanatlar Fakültesine girmeye hak kazandı.

Yetenek sınavlarını başarıyla geçip AÜ'ye kayıt yaptıran öğrenciler için imkan da sunuluyor. Bu kapsamda Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleriyle başlatılan Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları projesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine uluslararası sanat organizasyonlarına katılım imkanı sağlıyor.

Anadolu Sanata Destek Bursu kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavında bölüm bazında en yüksek puanı alarak bir bölüme birincilikle yerleşen öğrencilere, uluslararası sanat organizasyonlarına 10 bin liraya kadar katılım desteği veriliyor.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler için ayrıca Anadolu Üniversitesi yemekhanesinden 3 öğün ücretsiz yararlanma imkanı buluyor.

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Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat AÜ Güzel Sanatlar Fakültesine 195 öğrenci kabul edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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