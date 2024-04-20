Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından Gitar Şenliği gerçekleştirildi.
Konservatuvarın Müzik Bölümü Koral Çalgan Salonu'ndaki şenlik, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Lilian Maria Tonella Tüzün ve Gitar Bölümü Başkanı Doç. Emre Ünlenen'in konuşmalarıyla başladı.
Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi ve Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, şenlikte gitar performanslarını sergiledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Gitar Şenliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
Fallout'un orijinal yaratıcısı Tim Cain, Prime Video'nun Fallout dizisi ilk sezonunu olumlu bir şekilde değerlendirdi. Cain, dizinin Fallout evrenini başarılı bir şekilde yansıttığını ve karakter çeşitliliğinin diziyi daha ilginç hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, dizinin ikinci sezonunun onaylandığını ve hayranların beklentilerini paylaşmalarını istedi.
Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin 36. kuruluş yıldönümü kutlandı. Başkan Serkan Gürtürk, gazetecilerin kent kalkınmasında önemli rol oynadığını belirtti.
Bursa Devlet Tiyatrosu, gelecek hafta 4 farklı oyunla seyircilerin karşısına çıkacak. 'Küçük Korku Dükkanı' müzikali Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 'Harikalar Mutfağı' oyunu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sahnelenecek. 'Uçurtmanın Kuyruğu' ise Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak. Ayrıca, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Lobotomobilin Üç Seferi' adlı oyun da Adana'da sahnelenecek.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan antik kentlerde Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Odeon Travel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi ve profesyonel rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide, Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, katılımcılara bilgi verdi. Stratonikeia'da yılın 12 ayı devam eden kazı çalışmalarında önemli eserler bulunduğunu belirten Söğüt, Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yapılan çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan yapıların yeniden ayağa kaldırıldığını dile getirdi. Programa 130 öğrenci ve akademisyenler katıldı.
Bulgaristan'ın Sevlievo şehrinde bulunan 250 yıllık Eski Selvi Camisi, yangın ve doğal afetler nedeniyle uzun süredir kapalıydı. Duyarlı vatandaşların bağışlarıyla restore edilen cami, törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin restorasyonuna Türk ve Müslüman kökenli birçok kişi destek verdi. Cami, Bulgaristan'da Türk ve Müslüman toplumunun kültürel mirasını koruma çabalarının bir örneği olarak önem taşıyor.
Albayrak Medya bünyesinde yayın hayatını sürdüren Derin Tarih dergisi, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle 12. yaşını kutladı. Derginin genel yayın yönetmeni Taha Kılınç, Derin Tarih'in editoryal bağımsızlık, ekonomik güç ve çalışkan yazı işleri kadrosuyla seçkin bir konumda olduğunu belirtti. Dergi, Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyeti, Köprülü Ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu coğrafyalarda yaşananlar gibi birçok önemli konuyu dosya olarak işlemektedir. Ayrıca, dergi üç ayda bir özel sayı da yayınlamaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cemevlerinin aydınlatma giderlerini karşılamak için yeni bir yönetmelik yayımladı. Yönetmelikte, aydınlatma giderlerinin ödenmesi için ilgili cemevinin il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerektiği belirtildi. Ayrıca, ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri bakanlık tarafından ödenmeyecek ve ödenmesi gereken her türlü bedel abone tarafından ödenecek.
Konak Belediyesi'nin Zeytinlik ve Mersinli Semt Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, minik kursiyerlerin gösterileriyle kutlandı. Etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun konuğu, sevilen oyuncu Mert Fırat da katılarak tüm davetlilere sürpriz yaptı.
Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan 150 yıllık Topçuoğlu Konağı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyaretçilere açıldı. Konak, aslına uygun bir şekilde restore edilerek turizme kazandırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile cemevlerinin aydınlatma giderlerinin bakanlık bütçesinden ödenmesi için usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelik, cemevlerinin tespiti, enerji tüketimi ayrımı ve ödeme sürecini düzenlemektedir. Ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri ise abone tarafından ödenecektir.
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