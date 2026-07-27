Anadoludakiler İpekyolu Pazarı Gaziantep'te - Son Dakika
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Anadoludakiler İpekyolu Pazarı Gaziantep'te

Anadoludakiler İpekyolu Pazarı Gaziantep\'te
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Anadolu'nun kültürel mirası İpekyolu Pazarı'nda buluşuyor, 31 Temmuz-2 Ağustos 2026'da düzenlenecek.

Anadoludakiler İpekyolu Pazarı, Anadolu'nun Bereketini ve Kültürel Mirasını Gaziantep'te buluşturacak.

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında düzenlenen Anadoludakiler İpekyolu Pazarı, 31 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta gerçekleştirilecek.

Anadolu'nun kadim üretim kültürünü, yöresel zenginliklerini ve geleneksel değerlerini geleceğe taşıma hedefiyle hayata geçirilen proje; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'ın eşsiz kültürel mirasını aynı çatı altında buluşturacak.

Bereketli Hilal'den İpekyolu'na uzanan kültürel miras

İnsanlığın köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapan Bereketli Hilal topraklarında şekillenen üretim kültürü; yöresel ürünler, geleneksel el sanatları, gastronomik değerler ve usta ellerin emeğiyle ziyaretçilerle buluşacak.

Binlerce yıllık ticaret yollarının kalbinde yer alan Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'ın sahip olduğu yerel değerler, Anadoludakiler İpekyolu Pazarı ile geniş kitlelere tanıtılacak.

Anadoludakiler Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, geleneksel üretimin ve yerel değerlerin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Gaziantep'in güçlü kültürel mirası eşliğinde Adıyaman ve Kilis'ten gelen eşsiz tatların, ürünlerin ve hikayelerin buluşacağı Anadoludakiler Pazarı'na tüm vatandaşlarımız davetlidir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Anadoludakiler İpekyolu Pazarı Gaziantep'te - Son Dakika

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