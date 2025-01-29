Ani Ören Yeri'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ani Ören Yeri'ne Yoğun İlgi

Geniş Video İzle

Kars'taki Ani Ören Yeri, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistleri çekiyor, ekonomiye katkı sağlıyor.

29.01.2025 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ani Ören Yeri ziyaretçi akınına uğruyor

KARS - Kars'ın tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Ani Ören Yeri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani ziyaretçilerini mest ediyor.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve "1001 Kilise Şehri" olarak anılan Ani Ören Yeri, Orta Çağ'dan kalma kiliseleri, camileri ve surlarıyla adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Tarihi dokusuyla mest eden ören yeri, fotoğrafçılardan tarih meraklılarına kadar geniş bir ziyaretçi kitlesini kendine çekiyor.

Ani Ören Yeri'nde ziyaretçilere rehberlik yapan Bengül Toprak, Sömestre dönemi olduğu için yoğun, her yerden, her şehirden insanlar geliyor. En yoğun sezon diyebiliriz. İnsanlar kış döneminde buranın doğal güzelliğini yaşamak için seçtikleri sezon oluyor" dedi.

"Kars ekonomisine katkı sağlıyor"

Ani'ye olan ilginin artması, Kars ve çevresindeki esnafa da ekonomik olarak katkı sağlıyor. Turizm hareketliliği sayesinde bölgedeki restoranlar, kafeler ve hediyelik eşya satıcıları daha fazla ziyaretçi ağırlıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan ve ilk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani Örenyeri, her gün kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Yaklaşık 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan "Dünya kenti" Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Turizm, Dünya, Sanat, Doğa, Kars, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ani Ören Yeri'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 06:27:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ani Ören Yeri'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.