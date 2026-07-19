Ani Ören Yeri: Tarihin Kapılarını Aralıyor - Son Dakika
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Ani Ören Yeri: Tarihin Kapılarını Aralıyor

Ani Ören Yeri: Tarihin Kapılarını Aralıyor
19.07.2026 05:18
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Kars'taki Ani Ören Yeri, eşsiz tarihi ve kültürel mirasıyla ziyaretçileri büyülüyor.

Kars'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan; "Medeniyetler Beşiği", "Dünya Kenti", "Binbir Kilise Şehri" ve "40 Kapılı Şehir" olarak anılan Ani Ören Yeri, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Binlerce yıllık tarihi geçmişi, farklı medeniyetlere ait mimari eserleri ve eşsiz doğal dokusuyla dikkat çeken Ani Ören Yeri, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen turistlere kapılarını açıyor.

Türkiye-Ermenistan sınırında, Arpaçay Nehri'nin oluşturduğu doğal vadinin batı yakasında volkanik tüf kayalıkları üzerine kurulan Ani Ören Yeri, geçmişten günümüze uzanan tarihi mirasıyla ziyaretçilerini adeta açık hava müzesinde yolculuğa çıkarıyor. Bir dönem Kafkasya'nın en büyük ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan tarihi kent, bugün de Kars turizminin en önemli destinasyonları arasında bulunuyor.

Kars'a Antalya'dan yaz tatili için geldiğini ifade eden Sevda Kuzey, "Bizim ülkemizde böyle tarihi yerler çok fazla ve buraları görmek gerekiyor. Çok müthiş yerler, buraları aslında öğrenmek gerekiyor ve sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkemizde çok muazzam ötesi tarihi yerler var. Kars'a da bayıldım, ilk defa geldim. Çok müthiş olağan üstü bir şehir. Çok etkilendim, böyle taşlara dokunarak o eski zamanlardaki durumlarını hissetmeye çalıştım. Çok etkilendim, çok güzel bir yer. Muazzam bir ülkemiz var. Çok iyi topraklarda yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çok gururluyum aslında, böyle Anadolu topraklarında, böyle bir ülkede yaşamaktan onurluyum" dedi.

Orta Çağ'ın en önemli şehirlerinden biri olan Ani Ören Yeri, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bin yılı aşkın geçmişiyle medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan Ani, yaz sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle Kars'ın turizmdeki en güçlü markalarından biri olmayı sürdürüyor. Tarihin sessiz tanığı olan antik kent, her yıl olduğu gibi bu yaz da ziyaretçilerini ağırlayarak Kars turizmine önemli katkı sağlıyor.

"Asırlar öncesinin başkenti yeniden hayat buluyor"

961-1045 yılları arasında Pakraduni (Bagratlı) Hanedanlığı döneminde Ermeni Krallığı'na başkentlik yapan Ani, tarih boyunca Bizans, Selçuklu, Gürcü, Moğol ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini bünyesinde barındırdı. İpek Yolu üzerindeki stratejik konumuyla döneminin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan kent, farklı din ve kültürlerin bir arada yaşadığı önemli yerleşim alanlarından biri olarak tarihe geçti. Bugün ayakta kalan görkemli surları, katedralleri, kiliseleri, camileri, köprüleri ve sivil mimari yapılarıyla ziyaretçilerini büyüleyen Ani, her köşesinde bin yıllık tarihin izlerini yaşatıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ani Ören Yeri: Tarihin Kapılarını Aralıyor - Son Dakika

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