Anıtkabir'in kadın mühendisi geniş kitlelere tanıtılacak - Son Dakika
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Anıtkabir'in kadın mühendisi geniş kitlelere tanıtılacak

12.05.2022 09:08
Anıtkabir'in kadın mühendisi geniş kitlelere tanıtılacak

Türk bilim kadınlarına ilişkin yazdığı "Bilimde Cumhuriyet Kadınları", "Atatürk'ün Mühendis Kızları", "Türk Felsefesi'nin Öncüleri'nden Tezel Taşkıran", "Türk Kimyası'nın Ana Kraliçesi Remziye Hisar" gibi kitaplarıyla tanınan mühendis ve eğitimci Doç. Dr.

Türk bilim kadınlarına ilişkin yazdığı "Bilimde Cumhuriyet Kadınları", "Atatürk'ün Mühendis Kızları", "Türk Felsefesi'nin Öncüleri'nden Tezel Taşkıran", "Türk Kimyası'nın Ana Kraliçesi Remziye Hisar" gibi kitaplarıyla tanınan mühendis ve eğitimci Doç. Dr. Günseli Naymansoy, Anıtkabir'in inşasında görev alan kadın mühendis Sabiha Rıfat Gürayman'ı geniş kitlelere tanıtmak istiyor.

Sabiha Rıfat Gürayman'ın yaşamının anlatıldığı "Anıtkabir'deki Kadın Eli" adlı kitabın yazarı Naymansoy, AA muhabirine, 1980'li yıllarda genç bir kadın mühendis olarak çalışmaya başladığında pek çok zorlukla karşılaştığını belirterek, o zaman kendinden önceki neslin bu konuda verdikleri mücadeleyi düşünerek onlara yolu açan öncülere yürekten minnettar olduğunu kaydetti.

2005 yılında Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen uluslararası kongrede sunduğu " Türkiye'de Kadın Mühendislerin Profili" başlıklı bildiriyi hazırlarken ilk kadın mühendisin kim olduğunu da araştırdığını ifade eden Naymansoy, şunları bildirdi:

"2007 yılında düzenleyicileri arasında olduğum çalıştayda 'Türk Mühendis Kadınların Cesur Öncüsü, Sabiha Gürayman' adlı bildiriyi sundum. 2008 yılında Genelkurmay Başkanlığına başvurarak Sabiha Hanım'ın bir fotoğrafının Anıtkabir'e konulmasını talep ettim ve isteğim uygun bulunarak kitabın kapağındaki fotoğraf, Hürriyet Kulesi'ne konuldu. Böylece iletişim kurabildiğim rahmetli yeğeni Sayın Beyhan Susup, halası Sabiha Hanım'a ait tüm belgeleri bir bavulda topladığını söylemişti. Bavuldan çıkanları incelerken şunu iyice anladım ki, Sabiha Hanım'ın meslek yaşamı Anıtkabir'in öyküsüyle birlikte olmalıydı. Böylece kitap ortaya çıktı. Bu konuda bana güvenip bu onurlu görevi yapmam için elindeki belgeleri paylaşan ve tüm desteğini veren rahmetli Beyhan Susup'a derin minnettarlığımı belirtmek isterim."

"Belgeler arasında Anıtkabir'e ait pek çok yazı bulunuyor"

Naymansoy, Gürayman'ın yeğeni Susup'un kitabın basılmasından kısa süre önce vefat ettiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Kitabın sonuna bavuldan çıkan tüm belgelerin kataloğunu hazırlayıp ekledim. Bu ilk kadın mühendisimizi daha geniş kitlelere tanıtmak ve onun bıraktıklarını yapılması gerektiği gibi saklayabilmek ve araştırmacıların kullanımına sunabilmek için gerekliydi. Belgeler arasında Anıtkabir'e ait pek çok yazı bulunuyor. Umarım hak ettiği ilgiyi görür. Kitapta Genelkurmay Başkanlığının ilettiği ve Sabiha Hanım'ın imzası olan belgeler bulunuyor. Kitabı, tamamen belgelere dayanarak ve popularize etmeden ona layık olacak bir üslupla yazdım."

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Remziye Hisar, Cumhuriyet, Anıtkabir, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Anıtkabir'in kadın mühendisi geniş kitlelere tanıtılacak - Son Dakika


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