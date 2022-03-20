Ankara Büyükşehir Belediyesi ömrünü tamamlamış ağaçları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ömrünü tamamlamış ağaçları sanat eserine dönüştürüyor

20.03.2022 14:33
Ankara Büyükşehir Belediyesi ömrünü tamamlamış ağaçları sanat eserine dönüştürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ömrünü tamamlamış, kuruyan ve budanan ağaçları sanat eserine dönüştürerek yeniden hayat veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ömrünü tamamlamış, kuruyan ve budanan ağaçları sanat eserine dönüştürerek yeniden hayat veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kendi kurduğu atölyesinde ihtiyaç duyduğu malzemeleri dışarıdan almak yerine, atık ve dönüşüme uygun olanlardan üretim yaparak tasarruf elde ediyor.

Marangoz ve kaynak atölyesinde, ekonomik ömrünü tamamlamış ve budanmış ağaçlardan Başkentin ihtiyacına ve dokusuna uygun ürünler üretiliyor.

Ağaçlardan kuş yuvası, saksı, parklarda kullanılan bank ve oturma grupları ile çeşitli objeler gibi birçok ürün atölyelerde usta ellerde işlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ömrünü tamamlamış ağaçları sanat eserine dönüştürüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ömrünü tamamlamış ağaçları sanat eserine dönüştürüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ömrünü tamamlamış ağaçları sanat eserine dönüştürüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ömrünü tamamlamış ağaçları sanat eserine dönüştürüyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara Büyükşehir Belediyesi ömrünü tamamlamış ağaçları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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