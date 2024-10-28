Ankara Caz Festivali 20 Kasım'da Başlıyor

Kültür Sanat

Uluslararası Ankara Caz Festivali, 20 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festivalin bu yılki teması "Caz Enerjisi" olacak.

Bu yıl 28'incisi düzenlenecek festivalde sanatseverler, konser, söyleşi ve ücretsiz sergi ve eğitim etkinliklerine katılma fırsatı bulacak.

Çok sayıda uluslararası sanatçının sanatseverlerle buluşacağı festival, 30 Kasım'da sona erecek.

Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin programına "www.cazdernegi.org" adresinden ulaşılabilecek.