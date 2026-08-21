Ankara\'da Frig Mirası Kazılarına Başlandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Bahçelievler-Emek bölgesinde bulunan BT10 Tümülüsü'nde ilk kez bilimsel kazı çalışmalarının başlatıldığını belirterek, "Ankara'nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında, Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan BT10 Tümülüsü'nde kazı çalışmaları başladı. Milattan önce 800-550 yılları arasına tarihlenen ve bölgedeki 20 tümülüsten biri olan BT10 Tümülüsü, bugüne kadar herhangi bir arkeolojik kazıya konu olmaması nedeniyle Ankara'nın Frig geçmişine ilişkin araştırmalarda önemli bir yere sahip bulunuyor.

'YENİ VERİLER SUNMASINI BEKLİYORUZ'

Çalışmalara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ankara'nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık" dedi. Kazılardan elde edilecek bulguların önemine dikkat çeken Ersoy, "Milattan önce 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara'nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

'TOPRAĞIN ALTINDAKİ MİRASIMIZI, BİLİMLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ'

Kazıların Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyeti tarafından yürütüleceğini belirten Bakan Ersoy, "Bilim heyetimizin yürüteceği çalışmaların ardından bölgede oluşturacağımız arkeoparkla başkentimizin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandıracağız. Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz" dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, farklı disiplinlerden bilim insanları görev alacak. Kazılardan elde edilen verilerin Friglerin defin gelenekleri ve günlük yaşamına ilişkin yeni bilgiler sunması hedeflenirken, ortaya çıkarılacak bulguların kamuoyuyla da paylaşılacağı belirtildi. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından BT10 Tümülüsü'nün arkeoparka dönüştürülmesi ve Ankara'nın kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası olarak hizmet vermesi hedefleniyor.