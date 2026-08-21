Ankara'da Frig Mirası Kazılarına Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Frig Mirası Kazılarına Başlandı

Ankara\'da Frig Mirası Kazılarına Başlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazılar başladı, Frig mirası hakkında yeni veriler bekleniyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Bahçelievler-Emek bölgesinde bulunan BT10 Tümülüsü'nde ilk kez bilimsel kazı çalışmalarının başlatıldığını belirterek, "Ankara'nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında, Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan BT10 Tümülüsü'nde kazı çalışmaları başladı. Milattan önce 800-550 yılları arasına tarihlenen ve bölgedeki 20 tümülüsten biri olan BT10 Tümülüsü, bugüne kadar herhangi bir arkeolojik kazıya konu olmaması nedeniyle Ankara'nın Frig geçmişine ilişkin araştırmalarda önemli bir yere sahip bulunuyor.

'YENİ VERİLER SUNMASINI BEKLİYORUZ'

Çalışmalara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ankara'nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık" dedi. Kazılardan elde edilecek bulguların önemine dikkat çeken Ersoy, "Milattan önce 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara'nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

'TOPRAĞIN ALTINDAKİ MİRASIMIZI, BİLİMLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ'

Kazıların Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyeti tarafından yürütüleceğini belirten Bakan Ersoy, "Bilim heyetimizin yürüteceği çalışmaların ardından bölgede oluşturacağımız arkeoparkla başkentimizin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandıracağız. Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz" dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, farklı disiplinlerden bilim insanları görev alacak. Kazılardan elde edilen verilerin Friglerin defin gelenekleri ve günlük yaşamına ilişkin yeni bilgiler sunması hedeflenirken, ortaya çıkarılacak bulguların kamuoyuyla da paylaşılacağı belirtildi. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından BT10 Tümülüsü'nün arkeoparka dönüştürülmesi ve Ankara'nın kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Ankara, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da Frig Mirası Kazılarına Başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler dönüş yolunda Sınırda yoğunluk var Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var
Bakan Memişoğlu’ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Galatasaray’ın yeni transferi Türkiye’ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Cemaatten ayrılana mahalle baskısı Alparslan Kuytul “Etekli Ömer“ diye slogan attırmış Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul "Etekli Ömer" diye slogan attırmış

12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 13:02:34. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Frig Mirası Kazılarına Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.