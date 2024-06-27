Ankara'da Gazze İçin Ebru ve Hat Eserleri Sergisi ve Müzayedesi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara'da Gazze İçin Ebru ve Hat Eserleri Sergisi ve Müzayedesi Açıldı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 'Gazze İçin Ebru ve Hat Eserleri Sergisi ve Müzayedesi' Hamamönü'ndeki Ankara Mevlevihanesi'nde açıldı. Platformun dönem sözcüsü Aziz Oğuzhan Karaman, İsrail'in Gazze'de yıllardır uyguladığı katliamların son dönemde soykırım noktasına taşındığını belirtti. Sergide sergilenen eserlerin açık artırmayla satışından elde edilecek gelirin Gazze'ye gönderileceği bildirildi.

27.06.2024 17:49
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Ankara Filistin Dayanışma Platformunca (ANFİDAP) düzenlenen "Gazze İçin Ebru ve Hat Eserleri Sergisi ve Müzayedesi"nin açılışı yapıldı.

Hamamönü'ndeki Ankara Mevlevihanesi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan platformun dönem sözcüsü Aziz Oğuzhan Karaman, İsrail'in Gazze'de 76 yıldır dönem dönem uyguladığı katliamlarını, 7 Ekim'den sonra soykırım noktasına taşıdığını söyledi.

İsrail'in, Gazze'de çiğnemediği hiçbir savaş hukuku ve insan hakkı ihlalinin kalmadığını ifade eden Karaman, hastanelerin, okulların bombalandığını, kuvözlerin fişinin çekildiğini, gazetecilerin öldürüldüğünü ve yardım görevlilerinin üzerine bomba yağdırıldığını anlattı.

Filistin'in insanlık için bir sınav kağıdı olduğunu kaydeden Karaman, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek Gazze için 200'ün üzerinde etkinlik yaptıklarını aktardı.

Ebru sanatçısı Nuran Öner de yaklaşık 15 yıldır ebru eğitimi verdiği öğrencilerle yaptıkları eserlerin açık artırmayla satışından elde edilecek gelirin Gazze'ye gönderileceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından düzenlenen müzayedede Gazze'de hayatını kaybedenlerin anlatıldığı "Kırmızı Karanfil" adlı eser, 20 bin liraya satıldı.

Etkinlik, 5 gün devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da Gazze İçin Ebru ve Hat Eserleri Sergisi ve Müzayedesi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Gazze İçin Ebru ve Hat Eserleri Sergisi ve Müzayedesi Açıldı - Son Dakika
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