Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti "Çinti" yarışması - Son Dakika
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Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti "Çinti" yarışması

17.06.2022 01:00

Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti "Çinti" yarışması Ankara'nın Elmadağ ilçesinde geleneksek kadın kıyafeti olan "Çinti", düzenlenen yarışma ile gün yüzüne çıkarıldı.

Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti "Çinti" yarışması

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde geleneksek kadın kıyafeti olan "Çinti", düzenlenen yarışma ile gün yüzüne çıkarıldı.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kadın kıyafeti Çinti, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düzelenen yarışma ile gün yüzüne çıkarıldı. Elmadağ Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmada, geleneksel kıyafetleri giyen anne ve kızları ilçe meydanında boy gösterdi. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti Çinti yarışması
Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti Çinti yarışması
Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti Çinti yarışması
Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti Çinti yarışması

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Elmadağ, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti 'Çinti' yarışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti "Çinti" yarışması - Son Dakika
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