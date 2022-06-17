Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kadın kıyafeti Çinti, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düzelenen yarışma ile gün yüzüne çıkarıldı. Elmadağ Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmada, geleneksel kıyafetleri giyen anne ve kızları ilçe meydanında boy gösterdi. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Elmadağ, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti 'Çinti' yarışması - Son Dakika

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