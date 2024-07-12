Ankara'da Görme Engelli Gençler İçin Özel Tasarlanan Satranç Tahtalarıyla Oyun Keyfi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara'da Görme Engelli Gençler İçin Özel Tasarlanan Satranç Tahtalarıyla Oyun Keyfi

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı tarafından düzenlenen 'Şah Mat' etkinliğinde, Ankara'da yaşayan görme engelli gençler, kendileri için özel tasarlanan satranç tahtalarıyla bir araya gelerek satranç oynadı. Etkinlikte konuşan Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, engelli kardeşlere destek olmanın önemine vurgu yaparken, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Kurtaslan da satrancın eğitimdeki faydalarına dikkat çekti. Etkinliğe katılan gençlere sertifika ve hediyeler verildi.

12.07.2024 14:37
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Ankara'da görme engelli gençler, kendileri için özel tasarlanan tahtalarda satranç oynadı.

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı tarafından Ankaralılar Derneği Genel Merkezi'nde, görme engelli gençlerin katılımıyla "Şah Mat" etkinliği düzenlendi.

Satranç buluşmasında, 5-18 yaş aralığında, aralarında görme engellilerin de bulunduğu gençler bir araya geldi. Görme engelliler, kendileri için özel tasarlanan satranç tahtalarıyla satranç oynadı.

Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, etkinlikteki konuşmasında, "Yaşayan her bireyin birer engelli adayı olduğunu bilerek, engelli kardeşlerimize hayatın akışında yardımcı olarak, onlarla beraber yol arkadaşlığı yaparak bugüne kadar geldik." dedi.

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Kurtaslan da satrancın sayısız yararları olduğuna değinerek, "Satranç, hafızanın güçlendirilmesi, sayısal zihinsel becerilerin geliştirilmesi gibi sayısız yararları olan, eğitimde de faydalanmamız gereken bir konudur." diye konuştu.

Etkinliğe katılan gençlere sertifika ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da Görme Engelli Gençler İçin Özel Tasarlanan Satranç Tahtalarıyla Oyun Keyfi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Görme Engelli Gençler İçin Özel Tasarlanan Satranç Tahtalarıyla Oyun Keyfi - Son Dakika
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