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Ankara'da kadın sanatçılar duvarları 'Mor Haritam' uygulamasıyla renklendirdi - Son Dakika

Ankara'da kadın sanatçılar duvarları 'Mor Haritam' uygulamasıyla renklendirdi

01.12.2021 21:35

Ankara'da kadın sanatçılar duvarları 'Mor Haritam' uygulamasıyla renklendirdi Başkentli kadın grafiti sanatçıları Gençlik Parkı'nda yer alan Kadın Danışma Merkezi'nin duvarlarını Mor Haritam temalı resimlerle donattı.

Ankara'da kadın sanatçılar duvarları 'Mor Haritam' uygulamasıyla renklendirdi

ANKARA - Başkentli kadın grafiti sanatçıları Gençlik Parkı'nda yer alan Kadın Danışma Merkezi'nin duvarlarını Mor Haritam temalı resimlerle donattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi, "Siyasette ve İş Hayatında Kadınların Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk dijital kadın haritası olan 'Mor Haritam' uygulamasını farkındalık etkinlikleri ile tanıtmaya devam ediyor. Başkentli kadın grafiti sanatçıları Gençlik Parkı'nda yer alan Kadın Danışma Merkezi'nin duvarlarını Mor Haritam temalı resimlerle donattı. Başkentli kadın grafiti sanatçıları Ayça Atbaş Özen ve Hediye Begüm Tatar, Gençlik Parkı'nda hizmet veren Kadın Danışma Merkezi'nin duvarlarını 'Mor Haritam' temalı grafitilerle renklendirdi.

"Bu iş birlikler sayesinde kadın dostu kent olma yolunda emin adımlarla yürüdüğümüze inanıyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu açılışta yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Göreve geldiğimiz günden beri elçiliklerle, Birleşmiş Milletlerin birimleri, üniversiteler, kadın sivil toplum kuruluşları ile çok yönlü iş birliği içerisindeyiz. Bu iş birlikler sayesinde kadın dostu kent olma yolunda emin adımlarla yürüdüğümüze inanıyoruz. Açılışımıza konu olan Mor Haritam projesi ise Türkiye'nin ilk dijital haritası olması ve bunu sizlerin destekleriyle gerçekleştirmiş olmamız çok önemli. Kentlerin ihtiyaçlarına cevap vermek, kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamanın yanı sıra kadınların ve erkeklerin farklılaşan ihtiyaçlarını ve de önceliklerini gözeten ve bir sosyal risk haritası olan Mor Haritam bu ihtiyaca cevap vermek üzere geliştirildi."

ABB diğer belediyelere örnek oluyor

Mor Haritam'ın kadınlar için önemli bir platform olduğuna dikkat çeken UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bunu uygulayan ilk belediye olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Gerçekten daha fazla eşitlik için son derece kritik noktada duran yerel yönetimler kilit aktörlerdir. Vatandaşa en yakın oldukları için sağlıktan eğitime kadınların somut şekilde gündelik yaşantılarını iyileştirici görevi üstelenen halka en yakın yönetişim birimidir. Kadınlarla erkekler bu platformda eşitçe hizmetlere erişebilirler. Bu uygulama sayesinde kadınlara belediye anında bildirimde bulunuyor. Başka pek çok ülkelerin de bu projeyle ilgilendiklerini görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi Mor Haritamı etkin bir şekilde kullanıyor. Aydınlatma, iyileştirme ve diğer tüm ihtiyaçların tespit edilmesini sağlıyor. Yerel eşitlik eylem planı kapsamında tüm çabamız kadınlar ve kız çocuklarına karşı şiddetin sonlandırılması için."

Ankara'da kadın sanatçılar duvarları 'Mor Haritam' uygulamasıyla renklendirdi
Ankara'da kadın sanatçılar duvarları 'Mor Haritam' uygulamasıyla renklendirdi
Ankara'da kadın sanatçılar duvarları 'Mor Haritam' uygulamasıyla renklendirdi
Ankara'da kadın sanatçılar duvarları 'Mor Haritam' uygulamasıyla renklendirdi

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı, Türkiye, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da kadın sanatçılar duvarları 'Mor Haritam' uygulamasıyla renklendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da kadın sanatçılar duvarları 'Mor Haritam' uygulamasıyla renklendirdi - Son Dakika
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