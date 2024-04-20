Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu 'Enternasyonal III' ile sahnede - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu 'Enternasyonal III' ile sahnede

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu \'Enternasyonal III\' ile sahnede

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun 'Enternasyonal III' adlı temsili, Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Bu sezon yurt dışından konuk olarak gelen iki koreograf ile gerçekleştirilen eser, Tülay Şimşek'in kostüm tasarımı ve Bülent Arslan'ın ışık tasarımıyla prömiyerinde büyük beğeni topladı.

20.04.2024 23:23
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Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunun (MDT) "Enternasyonal III" adlı temsili, Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

MDT'ce uluslararası koreografların konuk edildiği "Enternasyonal" çalışmasının ilki 1995, ikincisi 2000 yılında sahnelendi.

Bu sezon yurt dışından konuk olarak gelen iki koreograf ile "Enternasyonal III" çalışması yapıldı.

İki perdeli eserin birinci perdesinde Vietnam asıllı Hollandalı koreograf Tu Houng'un eseri Rabbit Hole (Tavşan Deliği), ikinci perdesinde ise Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in eseri Excitement (Heyecan) sahneye taşındı.

Kostüm tasarımı Tülay Şimşek, ışık tasarımı Bülent Arslan imzasını taşıyan eser, prömiyerinde sanatseverlerden beğeni aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu 'Enternasyonal III' ile sahnede - Son Dakika

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