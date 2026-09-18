Ankara keçisinin geleceği Kızılcahamam'da masaya yatırıldı - Son Dakika
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Ankara keçisinin geleceği Kızılcahamam'da masaya yatırıldı

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Ankara keçisinin geleceği Kızılcahamam\'da masaya yatırıldı
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Ankara keçisinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Kızılcahamam'da Ankara Keçisi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda yetiştiricilik, tiftik kalitesi ve kırsal kalkınma başlıklarında çözüm önerileri değerlendirildi.

Ankara'nın önemli tarımsal ve kültürel miraslarından biri olan Ankara keçisinin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Kızılcahamam'da Ankara Keçisi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Ankara'nın değerlerinden Ankara keçisinin geleceği, Kızılcahamam'da düzenlenen çalıştayda kapsamlı şekilde ele alındı. Yetiştiriciliğin geliştirilmesinden tiftik kalitesinin artırılmasına, üretici örgütlenmesinden kırsal kalkınmaya kadar birçok başlıkta çözüm önerileri değerlendirildi.

Çalıştaya; Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kızılcahamam Kaymakamı Faruk Erdem, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Necmettin Ünal, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ve Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Akyer katıldı.

Çalıştayda Ankara keçisi yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve geleceği değerlendirilirken; üretici örgütlenmesi, verimlilik, sürdürülebilir üretim, tiftik kalitesinin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi başlıkları üzerinde duruldu. Ankara keçisi yetiştiricilerinin karşılaştığı sorunlar ele alınarak sektörün daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için atılabilecek adımlar görüşüldü.

"Ankara keçisi önemli bir değer"

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın da özel önem verdiği konular arasında yer alan Ankara keçisi, ilçenin tarımsal üretimi, kırsal ekonomisi ve kültürel mirası açısından önemli bir değer olarak öne çıkıyor.

Başkan Süleyman Acar'ın öncülüğünde Kızılcahamam'da kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve yerel üretim değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, Ankara keçisinin yeniden daha güçlü bir üretim ve ekonomik değer haline getirilmesi konusunda ilgili kurumlarla iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çalıştayda ortaya konulan görüş ve önerilerin, Ankara keçisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ve üreticilerin desteklenmesine yönelik yeni çalışmalar için yol gösterici olması bekleniyor.

Ankara'nın adıyla özdeşleşen Ankara keçisinin yalnızca geçmişin bir mirası olmadığı, aynı zamanda üretim, istihdam, kırsal kalkınma ve yerel ekonomi açısından geleceğe taşınması gereken önemli bir değer olduğu vurgulandı.

Kızılcahamam'da gerçekleştirilen çalıştayla birlikte, Ankara keçisinin geleceği için kamu kurumları, akademi, yerel yönetimler ve üreticilerin ortak akıl etrafında buluşmasının önemi bir kez daha ortaya konuldu.

Kaynak: İHA
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