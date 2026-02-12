Ankara'nın Kaybolan Kültürel Mirası Sergisi - Son Dakika
Kültür Sanat

Ankara'nın Kaybolan Kültürel Mirası Sergisi

12.02.2026 15:19
ATAD, Ankara'nın kültürel değerlerini sergileyen bir etkinlik düzenledi. 18 Şubat'a kadar açık.

Başkentte, Arkeoloji ve Tarih Araştırmaları Derneğince (ATAD) hazırlanan "Sessiz Tanıklar Konuşuyor: Ankara'nın Kaybolan Kültürel Mirası" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nde tarih severlerin beğenisine sunulan sergi, Başkentin sadece politik bir merkez değil, aynı zamanda derin kültürel katmana sahip bir şehir olduğunu anlatmayı amaçlıyor.

Küratörlüğünü Tarihçi ve Arkeolog Fahreddin Osmanca'nın üstlendiği sergi, Ankara'nın zaman içinde yok olmuş, tahrip edilmiş veya unutulmaya yüz tutmuş mimari ve kültürel değerlerine odaklanıyor.

AA muhabirine sergi hakkında bilgi veren Osmanca, Arkeoloji ve Tarih Araştırmaları Derneği olarak ilk sergilerini "Deprem ve Miras" temasıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının kültür ve sanata, arkeolojiye, sanat tarihine ve kültürel mirasına ahde vefa olduğunu ifade eden Osmanca, "Yaşadığımız şehre, ülkemize, vefamızı göstermek için hem unsurlarını hem kültürel miraslarımızın kıymetini göstermek istiyoruz." dedi.

Osmanca, sergileri tarih, kültür ve sanatla ilgilenenleri bir araya getirmek için vesile olarak gördüklerini aktararak, "Ankara'da unutulmaya yüz tutmuş, bugüne ulaşmamış, ama kültür dünyası için çok kıymetli olan, bir imza olan eserleri tanıtmak istiyoruz. Kronolojik de bir sıra yapmak istedik. Ankara Tasvirleri, Ankara Çeşmeleri ve Ankara Camileri gibi halihazırda bugün bulunmayan eserleri ziyaretçilerimize sunmak istedik." ifadelerini kullandı.

Eserlerin, serginin tamamlanmasının ardından okullara verileceğini anlatan Osmanca, serginin 18 Şubat'a kadar ziyaret edilebileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ankara, Sanat

