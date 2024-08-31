Ankara'nın simgelerinde 30 Ağustos imzası - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara'nın simgelerinde 30 Ağustos imzası

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Ankara'nın simgeleri olan Atakule, Ankara Kalesi ve Cumhuriyet Kulesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel ışık şovlarıyla aydınlatıldı. Havadan görüntülenen bu etkileyici görseller ve kutlama mesajlarıyla dolu ışık şovları, Ankara'nın tarihi ve modern yapılarına büyüleyici bir atmosfer kattı. Ayrıca, ilçelerde düzenlenen konserler ve diğer etkinliklerle kutlamalar kent genelinde devam etti.

31.08.2024 00:03
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Ankara'nın simgelerinde 30 Ağustos imzası

ANKARA - 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ankara'nın simgelerindeki ışık şovları havadan görüntülendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gün boyu süren etkinlikler, akşam saatlerinde de devam etti. Şehrin önemli sembollerinden Atakule, Ankara Kalesi ve Cumhuriyet Kulesi, bu anlamlı günü onurlandırmak için özel ışık şovlarıyla aydınlatıldı.

Havadan görüntülenen bu ışık şovları, Ankara'nın tarihi ve modern yapılarının üzerine yansıtılan etkileyici görseller ve Zafer Bayramı'nı kutlayan mesajlarla büyüleyici bir atmosfer oluşturdu.

Öte yandan, ilçelerde düzenlenen konserler ve diğer etkinliklerle kutlamalar kent genelinde devam etti.

Kaynak: İHA

Atakule, Ankara, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'nın simgelerinde 30 Ağustos imzası - Son Dakika

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