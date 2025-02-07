Ankara Pursaklar'da 3'üncü Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara Pursaklar'da 3'üncü Kitap Fuarı Açıldı

Pursaklar Belediyesi, 3'üncü Kitap Fuarı'nı düzenledi. 10 gün sürecek fuara birçok yazar ve kitabevi katıldı. Başkan Çetin, etkinliğin her yıl büyüyerek devam ettiğini belirtti ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

07.02.2025 22:59
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Ankara Pursaklar Belediyesi'nden 3'üncü Kitap Fuarı

ANKARA - Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından 3'üncü Kitap Fuar'ı düzenlendi.

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar Yaşam Merkezi'nde gelenekselleşmiş olan kitap fuarının 3'üncüsünü düzenledi. Fuarın açılışı İstiklal Marşı okunması ve Kur'an Tilaveti ile gerçekleşti. Programın açılış konuşması ise Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin gerçekleştirdi. 10 gün sürecek olan fuara, birçok kitabevi, yazar ve alanında uzman kişiler katılım sağlayacak.

"Pursaklar öğrencisi kitaba özel ilgi gösteriyor"

"Yeter Ki Siz Okuyun" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda ilgi çekici konuların olduğunu dile getiren Başkan Çetin, "Gerçekten Pursaklar insanı, Pursaklar öğrencisi kitaba özel ilgi gösteriyor. Biz bunu fark ettik ve her yıl büyüterek devam ettiriyoruz. Bu yıl da 10 gün sürecek bu etkinliğimiz. Ülkemizde bulunan bütün öğrencilerin bu alana gelerek mutlaka ilgilerini çekecek bir kitabın sahibi olmalarını da arzuluyoruz. Kitap çeki hediye ederek bir taraftan çocuklarımızın kitap almalarını da teşvik ediyoruz. 300'e yakın yazarımız imza günü yapmış olacak ve 10 günde farklı etkinlikler olacak. Çocuklarımızın ilgisi doğru işi yaptığımızı gösteriyor. Bütün Ankaralı hemşerilerimizi de buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Timaş Yayınları stant görevlisi İbrahim Öksüz ise bir kitap emekçisi olduğunu vurgulayarak, "Pursaklar kitap fuarına geldik, kitap emekçisiyim. Okuyan bir Türkiye görmeyi seviyoruz, edebiyatın ve kelimelerin insanlara dokunmasını seviyoruz. Onun için uğraşıyoruz, okumanın da toplumu daha yukarı çıkaracağını düşünüyoruz. Bunun için de Pursaklar Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon yaptılar, çocuklarımızı, okullarımızı bu işin içine dahil ettiler. Geldiklerinde yardım alsınlar, kitaplar üzerine sohbet etsinler" diye konuştu.

Fuara katılım sağlayan öğrenci Ömer B. ise macera kitaplarına ilgi duyduğunu aktararak, "Daha çok macera kitaplarını seviyorum. Okuması çok güzel oluyor. Fuar şu ana kadar güzel geçiyor, sevdiğim kitaplar var. Bir tane de alacağım, futbolcu kitapları falan var. Fuar güzel geçiyor benim için, çok güzel olmuş. Önce ki seneler de düzenlenmişti, o zaman da gelmiştim. O zaman da vardı ama bu kadar yoktu katılım, bu sefer çok. Kitaplarını aldığım kişilere, yazarlara gelip imzalatmaya çalışacağım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara Pursaklar'da 3'üncü Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika

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