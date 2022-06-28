Ankara Şehir Hastanesi Moral Sanat Atölyeleri'nde yıl sonu fuarı - Son Dakika
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Ankara Şehir Hastanesi Moral Sanat Atölyeleri'nde yıl sonu fuarı

28.06.2022 17:37
Ankara Şehir Hastanesi Moral Sanat Atölyeleri'nde yıl sonu fuarı

- Ankara Şehir Hastanesi Moral Sanat Atölyeleri'nde yıl sonu fuarı Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Moral Sanat Atölyelerinde hastaların yıl boyu yaptığı ürünler yıl sonu fuarı ile görücüye çıktı.

- Ankara Şehir Hastanesi Moral Sanat Atölyeleri'nde yıl sonu fuarı

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Moral Sanat Atölyelerinde hastaların yıl boyu yaptığı ürünler yıl sonu fuarı ile görücüye çıktı.

Ankara Şehir Hastanesi kliniklerinde yatarak tedavi gören hastaların moral ve motivasyon amacı ile Çankaya Halk Eğitimi Merkezi desteğinde açılan Moral Sanat Atölyeleri hastaların yıl boyu yaptığı ürünleri "Yıl Sonu Fuarı" sanatseverlerle buluşturdu. Fuarda Çocuk Onkoloji, Çocuk Psikiyatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde yer alan Moral Sanat Atölyelerinde hastaların yaptığı ahşap boyama, makrome, keçe, resim, ebru sanatı ürünleri sergilendi.

Ankara Şehir Hastanesi tarafından geliştirilen "Geri Dönüştürelim Gülümsetelim Projesi" çerçevesinde, hastanemiz çalışanlarının temin ettiği geri dönüştürebilir malzemelerin Moral Destek Atölyelerinde eğitmenler ve değerli hastalarımız tarafından, kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi sonucunda üretilen geri dönüşüm eserleri de fuarda yerini aldı.

Moral Sanat Atölyelerinin kurulması ile doktorların üzerinde biriken stresi daha keyifli bir ortamda atacaklarını düşünerek kurulduğunu aktaran Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, "Hastanede her gün 25 bin muayenemiz oluyor. Buraya gelen her hasta aslında dert sahibi kişi demek. O kişilerin dertlerini çözmek de bize ve çalışma arkadaşlarımıza düşüyor. Çalışma arkadaşlarımızın da yapmış olduğu ürünleri hep beraber gördük" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ankara Şehir Hastanesi, Halk Eğitimi Merkezi, Çankaya, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara Şehir Hastanesi Moral Sanat Atölyeleri'nde yıl sonu fuarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Şehir Hastanesi Moral Sanat Atölyeleri'nde yıl sonu fuarı - Son Dakika
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