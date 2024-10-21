Antakya Antik Hipodromu'nda Kazı Bulguları - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antakya Antik Hipodromu'nda Kazı Bulguları

Antakya Antik Hipodromu\'nda Kazı Bulguları

Hatay'da Antakya Antik Hipodromu çevresindeki kazılarda, Roma Dönemi'ne ait sarayın kalıntıları bulundu.

21.10.2024 12:46
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Hatay'da Roma Dönemi'nde inşa edilen Antakya Antik Hipodrom'un çevresinde yürütülen arkeolojik kazılarda kalıntılarına ulaşılan sarayın, geçmişte yıkıldıktan sonra yeniden inşa edildiği belirlendi.

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki hipodrom ile yakınındaki saray ve tapınak alanındaki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde sürdürülüyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir başkanlığındaki 20 kişilik ekip, Roma ve Helenistik dönemde inşa edilen eserlerin izlerini araştırıyor.

Önceki kazılarda künk, müzik aleti parçaları ve zarlar bulunan saray alanındaki çalışmaları yoğunlaştıran ekip, yapımın gün yüzüne çıkarılan kalıntılarını inceliyor.

"Saraya yönelik gelecekte yürütülecek araştırmalar için ipucu oluşturdu"

Kazı başkanı Pamir, AA muhabirine, sarayın geçmişinin milattan sonra 4. yüzyıla uzandığını söyledi.

Alandaki kazılarda önemli bulgulara ulaştıklarını belirten Pamir, "Sarayın olduğu alanda önce jeofizik araştırmalar yaptık ve birtakım veriler elde ettik. Verileri takip edip kazı çalışmalarına başladık. Antakya'nın depremle iç içe olan hayatını anlatan saray büyük bir yıkım geçirdikten sonra tekrar inşa edilmiş." dedi.

Pamir, yapıda 3 farklı döneme ait izlere rastlandığını vurgulayarak, "Bu yıl kazılarda ulaştığımız güzel sonuçlardan biri, saraya ait mimari elemanların yeniden inşa sürecinde sütun gövdeleri ve blok taşlarının kullanıldığını görmemiz. Bu da bize saraya yönelik gelecekte yürütülecek araştırmalar için ipucu oluşturdu." diye konuştu.

Hipodromdaki kazıların da sürdüğünü dile getiren Pamir, şu bilgileri paylaştı:

"Alanda yarış yapılan düzlüğü ikiye bölen bir konstrüksiyon ögesi var. Oradaki çalışmalarda yapının milattan sonra 115 yılında inşa edildiğine dair veriler elde ettik ve platformun yüzeyinin havuzlarla kaplı olduğuna dair sifon sistemleri bulduk. Yüzeyin mozaikle kaplı olduğuna dair verilere ulaştık. Bu da hipodromu nasıl 3 boyutlu canlandırabileceğimize dair önemli bilgiler sundu."

Pamir, arkeolojik çalışmaların tamamlanmasının ardından Antakya Antik Hipodrom ve çevresini kapsayan arkeopark kurulmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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