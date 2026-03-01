Antakya Medeniyetler Korosu Osmaniye'de Konser Verdi - Son Dakika
01.03.2026 22:54
Antakya Medeniyetler Korosu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Antakya Medeniyetler Korosu, Osmaniye'de konser verdi.

Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) müzikseverlerle buluştu.

Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koroyu dinleyenler, seslendirilen şarkılara eşlik etti.

Konserin sonunda seyirciler koroyu ayakta alkışladı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Osmaniye, Etkinlik, Antakya, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

