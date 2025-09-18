Antalya Arkeoloji Müzesi Yıkımı Tamamlandı

ANTALYA Arkeoloji Müzesi'nin, içinde bulunan 100 bine yakın eserin uzman ekiplerce paketlenmesi ve taşınmasının ardından başlanan yıkımı tamamlandı. 2026 yılı Kasım ayında yeni müze projesinin tamamlanması hedefleniyor.

1972 yılında inşa edilen, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıkım kararı verilen Antalya Arkeoloji Müzesi 16 Temmuz'da ziyarete kapatılarak, yeni müze projesi için çalışmalar başlatıldı. Müze içerisindeki 200'ü büyük heykel ve lahitler olmak üzere toplamda 100 bin eser tek tek paketlenip 30 dönümlük müze bahçesinde oluşturulan konteynerlere yerleştirildi. Güvenlik kameraları, alarm sistemleri ile takip edilen, kapıları mühürlenen konteynerlerdeki tarihi eserlerin zarar görmemesi için iklimlendirme sistemleri de uygulandı.

ESKİ BİNALAR TAMAMEN YIKILDI

13 Eylül itibarıyla müzedeki tüm tarihi eserlerin taşıma işlemi tamamlandıktan sonra gece yarısı 4 ekskavatörle başlatılan çalışmalarda, ilk olarak kuzey bölümdeki Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Müdürlüğü'nün kullandığı ofisler, yemekhane ve idari personel ofislerinin bulunduğu iki katlı yapı yıkıldı. 13 bin 500 metrekare büyüklüğündeki ve 11 bloktan oluşan müze binasının diğer alanlarının yıkımı ise bugün itibarıyla tamamlandı ve moloz temizleme işlemi başlatıldı.

YENİ PROJE ÇOK PARÇALI

Antalya Arkeoloji Müzesi; Alt Paleolitik Çağdan Bizans Dönemi'ne değin uzanan geniş yelpazede birçok eserinin sergilendiği, özellikle Perge'de bulunan Roma Dönemi heykeltıraşlık eserleri ve kaçırıldığı yurt dışından geri getirilen Yorgun Herakles Heykeli, Herakles Lahdi, 100 yılın Hazinesi Elmalı Sikkeleri, Aziz Nikolaos'un kemikleri gibi eserlerle dünyanın en önemli müzeleri arasında sayılıyor. Mevcut binası 53 yıl sonra yıkıldıktan sonra yerine çok parçalı bir proje hazırlandı. Müzenin yeni projesine ilişkin bazı görseller ise etrafını çeviren 4 metre uzunluğundaki alüminyum levhalar üzerinde çeşitli fotoğraflar halinde sergileniyor.