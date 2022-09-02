Altın Portakal jürisi açıklandı - Son Dakika
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Altın Portakal jürisi açıklandı

02.09.2022 10:36
Altın Portakal jürisi açıklandı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1- 8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi belli oldu.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1- 8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi belli oldu.

Bu yıl 1-8 Ekim tarihleri arasında 59'uncusu düzenlenecek Antalya Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin başkanlığını, yönetmen- senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu yürütecek. Jüri başkanı Ustaoğlu ile birlikte 7 kişinin olduğu jüride usta oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen- senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak yer aldı.

ALTIN PORTAKAL'DA 10 FİLM YARIŞIYOR14 kategoride Altın Portakal Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na bu yıl 46 yapım başvurdu. Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film Türkiye'de ilk kez Antalya'da sinemaseverlerle buluşacak. Belmin Söylemez'in yönettiği 'Ayna Ayna'; Ümit Köreken yönetmenliğindeki 'Bir Umut'; yönetmenliği Onur Ünlü'ye ait 'Bomboş'; Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams'ın birlikte yönettikleri 'Gidiş O Gidiş'; Atalay Taşdiken'in yönettiği 'Hara'; Kaan Müjdeci yönetmenliğindeki 'Iguana Tokyo'; Selcen Ergun'un yönettiği 'Kar ve Ayı'; Özcan Alper'in yönettiği 'Karanlık Gece'; Emin Alper'in yönettiği 'Kurak Günler' ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı'nın birlikte yönettikleri 'LCV (Lütfen Cevap Veriniz)' bu yıl Antalya'da yarışma heyecanı yaşayacak.840 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK

Ana jürinin kararı sonucunda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki tüm kategorilerde toplam 840 bin TL tutarında ödül verilecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.


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Kaynak: DHA

Film Festivali, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal jürisi açıklandı - Son Dakika

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