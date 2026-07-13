Antalya'da 15 Temmuz Anma Programları - Son Dakika
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Antalya'da 15 Temmuz Anma Programları

13.07.2026 17:20
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Antalya Valiliği koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla, çeşitli anma programları düzenlenecek.

Antalya Valiliği koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla, çeşitli anma programları düzenlenecek.

Program kapsamında 15 Temmuz günü saat 10.00'da Uncalı Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirilecek. Ziyarette Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç ve şehitler kabirleri başında dualarla yad edilecek. Ardından Korkuteli'nde şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabri ziyaret edilecek ve ikindi namazı öncesinde Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlid-i şerif okunacak. Anma programı, saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam edecek.

15 Temmuz dijital deneyim merkezi ziyarete açılacak

15 Temmuz anma etkinliklerinin önemli bölümlerinden birini ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ve Antalya Valiliğinin destekleriyle hayata geçirilen 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi oluşturacak. Digiverse Deneyim Evreni'nde kurulacak merkezde ziyaretçiler, 15 Temmuz gecesinde yaşanan kahramanlık destanını dijital teknolojiler ve etkileşimli içerikler eşliğinde deneyimleme fırsatı bulacak. 15 Temmuz saat 17.45'te kapılarını açacak olan merkez, 22 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kamu kurumlarınca hafta boyunca programlar düzenlenecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında; Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hafta boyunca konferanslar, sergiler, sportif ve kültürel etkinlikler, şehitlik ve şehit aileleri ziyaretleri, mevlit programları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile gençlere ve vatandaşlara yönelik çeşitli farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli birlik ve beraberlik şuurunun güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 15 Temmuz Anma Programları - Son Dakika

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