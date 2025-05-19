Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu

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Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi törenler ve gösterilerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Gençlerin sahne performansları ve etkinlikler, bayram ruhunu yansıttı.

19.05.2025 13:36  Güncelleme: 13:44
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19 Mayıs Antalya'da coşkuyla kutlandı

ANTALYA - Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi tören ve Karaalioğlu Parkı'ndaki gösterilerle kutlandı. Gençlerin sahnelediği spor ve dans performansları ilgiyle izlenirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Bu Cumhuriyet sizlere emanettir" sözleriyle gençliğin tarihi mirasına dikkat çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da büyük bir coşku ve katılımla kutlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımını atmasının 106. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde gün boyu sürecek etkinlikler düzenliyor.

Gençlik ateşi Cumhuriyet Meydanı'nda yandı

Kutlamalar sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

"Bu milletin evlatlarıyız"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Karaalioğlu Parkı Eski Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Bugün Samsun'da yakılan Kurtuluş Meşalesi'nin bütün yurdu sarışının yıl dönümüdür. O gün şaha kalkan bir milletin evlatları, bugün denizde, havada, karada hatta uzay boşluğunda 'ben de varım' diyor. Bugün, milletin evlatları bilimde, sanatta, teknolojide ve sporda biz de varız diyor. Sizler; Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin soyundansınız. Bu bayrak, bu devlet, inançla kurulan bu Cumhuriyet sizlere emanettir."

Gösteriler alkış topladı

Karaalioğlu Parkı'ndaki kutlamalarda renkli sahnelere imza atıldı. Litvanya'dan gelen halk dansları ekibi geleneksel kıyafetleriyle sahne aldı, genç taekwondo sporcuları hünerlerini sergiledi. Ritim gösterileri, jimnastik performansları ve motosiklet akrobasi gösterisi ise izleyenlerden tam not aldı. Gençlerin performansı, bayramın ruhuna yakışır bir coşkuyla karşılandı.

Bayram ruhu meydanlara yayıldı

Tribünlerde Türk bayraklarıyla yerlerini alan halk, ellerindeki ay-yıldızlı flamalarla gösterilere eşlik etti. Gaziler ve öğrenciler başta olmak üzere her yaştan Antalyalı, 19 Mayıs ruhunu yaşamak için meydanları doldurdu. Bayram boyunca " Türkiye'nin Gücü Gençliği" temasıyla süslenen alanlar, hem geçmişin mirasını hem de geleceğin umutlarını yansıttı.

Çelenk töreninin ardından Karaalioğlu Parkı Eski Stadyumu'nda devam eden etkinliklere; Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika

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