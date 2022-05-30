Antalya'da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşını bir araya getiren festival başladı - Son Dakika
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Antalya'da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşını bir araya getiren festival başladı

30.05.2022 12:08

Antalya'da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşını bir araya getiren festival başladı Festivalde yörelerin kendilerine has yemek kültürleri, müzikleri ve el sanatları vatandaşların beğenisine sunuluyor Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: "Burası sevgi, saygı ve dayanışma ortamı"Mayıs-5 Haziran...

Antalya'da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşını bir araya getiren festival başladı

Festivalde yörelerin kendilerine has yemek kültürleri, müzikleri ve el sanatları vatandaşların beğenisine sunuluyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: "Burası sevgi, saygı ve dayanışma ortamı"

ANTALYA Antalya'da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşının yanı sıra yerleşik yabancıları da bir araya getiren Yöreler Renkler Festivali başladı. 29-Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında sürecek festivalde, yörelerin kendilerine has yemek kültürleri, müzikleri ve el sanatları vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Yöreler Renkler Festivali, ziyaretçilerine kapılarını açtı. 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda sürecek festivale bu yıl 53 hemşeri, 9 Yörük ve Antalya'da yerleşik yabancıların kurduğu 7 dernek katıldı. Festivalde, hem Karadenizli hem Egeli hem Güneydoğulu olup hem de Antalyalı olan, geldiği yeri de doğduğu yeri de unutmayan on binleri bir araya gelerek, birbirinden farklı 200 çeşit yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu, yörelerin kültürlerini de öğrenme fırsatı yakaladı.

Ender Balkır'la unutulmaz gece yaşadılar

Festivalin akşamı ise Doğu Anadolu Gecesi'yle başladı. Saat 19.30'da başlayan konserde sahneye çıkan Türk halk müziği sanatçısı Ender Balkır, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

"Sevgi, saygı ve dayanışma ortamı"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalin kültür ve gastronomi anlamında önemine işaret ederek "Buradaki vatandaşlar kendi yöresini temsil ediyor. Bir bedende buluştuk, Muratpaşa'yı oluşturduk. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir köşesinden gelenlerle muhteşem bir ortam. Sokak lezzetleri ve aynı zamanda bir kültür festivalinin karması. Yüzlerce çeşit sokak lezzeti var burada. Dünyanın birçok yerinde burayı görseler, inanamazlar. Biz de 200 çeşit yemek var. Burası sevgi, saygı ve dayanışma ortamı. Burada Ukraynalılar Derneğimizle, Urfalılar Derneğimiz beraber iş yapabiliyor, ya da Rusyalılar derneğiyle Muğlalılar derneği beraber iş yapabiliyor. Burası harika bir yer, Antalya'mızın ruhuna çok uygun, dolayısıyla vatandaşlarımız da mutlu" dedi.

"Burada ülkemizin zenginliklerini görebiliyoruz"

Stantları gezen vatandaşlardan Abdullah Tufan, "Burada ülkemizin zenginliklerini görebiliyoruz. Sağ olsun Muratpaşa Belediye Başkanımız yararlanmamız için hepimize bu hizmeti getirdi. Kırşehirli olduğum için kendi yöremizin standına geldim. Bizim ceviz kolonyamız meşhurdur, herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Festivale katılan derneklerden Karaman Ayrancılılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanı Ahmet Dikici ise, stantlarında yörelerinin ürünü tanıttıklarını ve Antalyalıların bu tada alıştıklarını söyledi. Belediyenin etkinliğini son derece olumlu bulduklarını aktaran Dikici, başkan Ümit Uysal'a teşekkür ettiğini ifade etti.

Antalya'da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşını bir araya getiren festival başladı
Antalya'da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşını bir araya getiren festival başladı
Antalya'da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşını bir araya getiren festival başladı
Antalya'da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşını bir araya getiren festival başladı

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Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Festival, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşını bir araya getiren festival başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşını bir araya getiren festival başladı - Son Dakika
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