Antalya'da düzenlenen COP31 Bakanlar Yemeği'nde ünlü isimler iklim çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da düzenlenen COP31 Bakanlar Yemeği'nde ünlü isimler iklim çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da düzenlenen COP31 Bakanlar Yemeği\'nde ünlü isimler iklim çağrısı yaptı
Haber Videosu

Antalya'da COP31 kapsamında Bakan Murat Kurum'un ev sahipliğinde düzenlenen Bakanlar Yemeği'ne aralarında Hande Erçel ve Barış Arduç'un da bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Oyuncular, iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalığın önemine dair açıklamalar yaptı.

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen "COP31 Bakanlar Yemeği"ne çok sayıda ünlü isim katıldı. Oyuncu Hande Erçel, "İnşallah burada olan her karar gerçeğe dönüştürülür" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) üçüncü gününde, "COP31 Bakanlar Yemeği" gerçekleştirildi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde düzenlenen programa Meryem Uzerli, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Hande Erçel, Barış Arduç ve Saba Tümer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Etkinliğe katılan oyuncular, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel farkındalığın ve somut adımların önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Küresel bir bilince ve farkındalığa ihtiyacımız var"

İklim değişikliğinin tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele olduğunu belirten oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, "Açıkçası bu bir dünya meselesi. Her dünya vatandaşının ilgilenmesi ve ciddi anlamda büyük bir sorumluluk alması gereken bir mesele. O yüzden bence bizim en başta küresel bir bilince ve farkındalığa ihtiyacımız var. Dünyamızı, gezegenimizi iyileştirmek ve güzelleştirmek adına ülkemiz öncülük yapıyor. Ben de burada olduğum için, davet edildiğim için çok mutluyum. Farkındalığın bir parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah artık eyleme geçer, harekete geçer" dedi.

"İnşallah burada olan her karar gerçeğe dönüştürülür"

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasından duyduğu gururu dile getiren oyuncu Hande Erçel ise, "Gerçekten böyle güzel, bu kadar önemli, hepimizi ilgilendiren bir etkinlikte ev sahibi olmak çok gurur verici. Bunun çok değerli, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada bulunduğum için çok gurur duyuyorum. Farkındalık oluşturmak için ne yapabilirsem elimden geldiğince yapmayı istiyorum. Biz tabii ki sanatçılar olarak bunun bir parçasıyız, bunu görünür kılıyoruz. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah burada olan her karar gerçeğe dönüştürülür. Böyle umuyorum" ifadelerini kullandı.

"Daha somut adımların atıldığı bir zirve"

COP31'e katılmaktan duyduğu heyecanı paylaşan oyuncu Barış Arduç da, "Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bunun da sorumluluğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla böyle güzel bir zirvenin, ev sahipliğinin parçası olmayı bir görev gibi addediyoruz kendimize. Artık daha somut adımların, daha aksiyona geçilen bir zirvenin belki de adımları atıldı bugün. Dolayısıyla burada olmak çok heyecan verici, çok mutlu ediyor beni" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatBarış ArduçHande ErçelMurat KurumEtkinlikAntalyaÜnlülerMagazinGüncelCOP31SanatÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Melih Gökçek’in acı günü Melih Gökçek'in acı günü
Genç doktordan acı haber Ölümüyle ilgili inceleme başladı Genç doktordan acı haber! Ölümüyle ilgili inceleme başladı
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
22:51
Merkez Bankası’ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Merkez Bankası'ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
22:19
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı
Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 23:30:07. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da düzenlenen COP31 Bakanlar Yemeği'nde ünlü isimler iklim çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android