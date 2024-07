Antalya'da düzenlenen Kısa Kısa Fest 2'de sanatseverlerin beğenisine sunulan oyunlar

Kültür Sanat

Antalya'da düzenlenen "Kısa Kısa Fest 2" kısa oyun festivalinde, "Rüyamda Birini Öldürmüştüm" ve "İrrasyonel" isimli oyunlar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Baküs Sahne tarafından hazırlanan ve 24 Haziran'da perdelerini aralayan festival, Baküs Sahne tiyatro salonunda devam ediyor.

Festival kapsamında Ali Eryılmaz'ın yazdığı ve yönettiği "Rüyamda Birini Öldürmüştüm" isimli oyun sahnelendi.

Kardeşler, kavgalar, kurbanlar ve hayatı boyunca incecik bir elekten geçen insanın geri kalanlarını anlatan oyunda, Elif Nisa Gapaylar ve Hanife Özsoy sahne aldı.

Festivalde Tayfun Dilekçi'nin yazdığı ve yönettiği "İrrasyonel" isimli oyun da sanatverlerle buluştu.

İnsan hayatındaki mücadeleleri konu edinen oyunda, Musa Doğanay, Reyhan Görkan ve Osman Utku Atış sahne aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunlar, beğeni topladı.

Baküs Sahne Genel Sanat Yönetmeni Osman Utku Atış, AA muhabirine, geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri festivali bir kez daha sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Festivalde her gün 2 oyunun sahnelendiğini söyleyen Atış, "Her gün 20 ila 25 dakikalık oyunlar sahneleniyor. Festival boyunca her oyun en az iki kez oynanıyor. Her bir oyun yeni ve buraya ait oyunlar. Uyarlama işler değil. Tüm oyunlar ekibimiz tarafından yazılıyor, yönetiliyor ve oynanıyor. 18 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Burada ilk oyununu yapanlar, ilk kez kısa oyun yazıp yönetenler var. Hazırlık çalışmaları yaklaşık 1,5 ay süren festivalimize ilgi de oldukça yoğun." ifadelerini kullandı.

Atış, festivalin 7 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirterek, tüm sanatseverleri festivale beklediklerini kaydetti.

Festival, bugün saat 20.00'de "Sülük" ve 21.00'de "Müşteki" isimli oyunlarla devam edecek.