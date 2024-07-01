Antalya'da Kabotaj Bayramı Coşkusu

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Yağlı direkteki bayrağa ulaşma yarışında renkli görüntüler oluştu

Antalya'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

ANTALYA - Antalya'da 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Antalya Deniz Ticaret Odası ve Antalya Liman Başkanlığı tarafından Antalya'da çeşitli kutlamalar yapıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen programda; yüzme, çıpa ve yağlı direk bayrak kapma yarışları, programı izlemeye gelen vatandaşların coşkusu eşliğinde gerçekleşti.

Vali Şahin, İstiklal Harbi'ni hatırlattı

Kutlamalara katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, denizcilerin bayramını kutlayarak, şu ifadelere yer verdi: "Bu görmüş olduğunuz sular aslında tarihimizde önemli sular. Aslında Türklerin iki bin yıllık serüveninde ilk defa denizle denizcilikle tanıştığı sular. Antalya denizi, Türklerin artık denizci bir kavim haline gelmeye başladığının şahidi olan sular. ve üstünden geçen sekiz yüz yıllık süre zarfında büyük badiretler atlatıyor milletimiz ve öyle neticeler geliyor ki kapitülasyonlar ve ardından gelen baskılarla bizler kendi karasularımızda bir gemiyi bir basit tekneyi içinde herhangi bir yükle Antalya Limanı'ndan İzmir Limanı'na mesela müsaadesiz götüremeyecek hale geliyoruz. Bugün ki tabirimizle, mavi vatanda nefes alacak bir boğaz dahi bize bırakmıyor. Kendi coğrafyasında, denize açılacak bir nefes bırakılmayan bu ortamda, İstiklal Harbi yapılıyor. ve İstiklal Harbi'nin zaferle neticelenmesinin sonucu olarak bizler denizlerimizde hükümranlık haklarını yeniden elde ediyoruz. İşte onun bayramını kutluyoruz."

Çıpa ve Yağlı Direk Bayrak Kapma yarışlarını aynı kişi kazandı

Etkinlikte önce yüzme yarışı yapıldı. Yüzme yarışının ardından çıpa yarışına geçildi. Gözlük kullanımının yasak olduğu yarışmada, çıpayı bulduğu yerden çıkarmayı Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan yatlarda çalışan Muhammed Resul Akkuş çıkarmayı başardı.

Çıpa yarışmasının ardından yağlı direk bayrak kapma yarışmasına geçildi. Yarışmada bayrağı kapabilmek için katılımcılar uzun süre direğe tırmanmaya çalıştı. Direğin sonuna kadar gidebilmek için çeşitli yöntemler deneyen yarışmacıların çabası, limanı dolduran vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Uzun süren yarışmanın sonunda bayrağı, çıpa yarışmasının kazananı Muhammed Resul Akkuş aldı. Akkuş, 16 yıldır bayrağı kimseye kaptırmayan Murat Dalgakıran tarafından yetiştirildiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu bayrağı 16 yıldır burada Kara Murat alıyordu, ben de Kara Murat'ın yanında yetiştim ve bu bayrağı ben aldım. Çapa da bizim, bayrak da bizim. Gurur duyuyorum. Çok yağlı ve çok sıcak olduğu için direk çok kayıyor ama kazasız belasız aldık. "

Flyboard gösterisinde duygu dolu anlar

Yarışmacılara ödülleri protokol tarafından verildi. Etkinlik flyboard gösterisiyle devam etti. Flyboard yapan kişi, gösteri sırasında Türk bayrağını açarak Vali Hulusi Şahin'e teslim etti. Şahin ise bayrağı öperek teslim aldı.