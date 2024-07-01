Antalya'da Kabotaj Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Antalya'da Kabotaj Bayramı Coşkusu

Antalya'da 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Yüzme, çıpa ve yağlı direk bayrak kapma yarışlarıyla dolu olan etkinlikte, bayrağa ulaşma yarışında heyecanlı anlar yaşandı. Vali Hulusi Şahin'in de katıldığı kutlamalarda, denizcilerin tarihi önemi vurgulandı ve bayrağı kazanan yarışmacıya ödül verildi. Flyboard gösterisiyle devam eden etkinlikte, Türk bayrağı Vali Şahin'e teslim edildi.

01.07.2024 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağlı direkteki bayrağa ulaşma yarışında renkli görüntüler oluştu

Antalya'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

ANTALYA - Antalya'da 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Antalya Deniz Ticaret Odası ve Antalya Liman Başkanlığı tarafından Antalya'da çeşitli kutlamalar yapıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen programda; yüzme, çıpa ve yağlı direk bayrak kapma yarışları, programı izlemeye gelen vatandaşların coşkusu eşliğinde gerçekleşti.

Vali Şahin, İstiklal Harbi'ni hatırlattı

Kutlamalara katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, denizcilerin bayramını kutlayarak, şu ifadelere yer verdi: "Bu görmüş olduğunuz sular aslında tarihimizde önemli sular. Aslında Türklerin iki bin yıllık serüveninde ilk defa denizle denizcilikle tanıştığı sular. Antalya denizi, Türklerin artık denizci bir kavim haline gelmeye başladığının şahidi olan sular. ve üstünden geçen sekiz yüz yıllık süre zarfında büyük badiretler atlatıyor milletimiz ve öyle neticeler geliyor ki kapitülasyonlar ve ardından gelen baskılarla bizler kendi karasularımızda bir gemiyi bir basit tekneyi içinde herhangi bir yükle Antalya Limanı'ndan İzmir Limanı'na mesela müsaadesiz götüremeyecek hale geliyoruz. Bugün ki tabirimizle, mavi vatanda nefes alacak bir boğaz dahi bize bırakmıyor. Kendi coğrafyasında, denize açılacak bir nefes bırakılmayan bu ortamda, İstiklal Harbi yapılıyor. ve İstiklal Harbi'nin zaferle neticelenmesinin sonucu olarak bizler denizlerimizde hükümranlık haklarını yeniden elde ediyoruz. İşte onun bayramını kutluyoruz."

Çıpa ve Yağlı Direk Bayrak Kapma yarışlarını aynı kişi kazandı

Etkinlikte önce yüzme yarışı yapıldı. Yüzme yarışının ardından çıpa yarışına geçildi. Gözlük kullanımının yasak olduğu yarışmada, çıpayı bulduğu yerden çıkarmayı Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan yatlarda çalışan Muhammed Resul Akkuş çıkarmayı başardı.

Çıpa yarışmasının ardından yağlı direk bayrak kapma yarışmasına geçildi. Yarışmada bayrağı kapabilmek için katılımcılar uzun süre direğe tırmanmaya çalıştı. Direğin sonuna kadar gidebilmek için çeşitli yöntemler deneyen yarışmacıların çabası, limanı dolduran vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Uzun süren yarışmanın sonunda bayrağı, çıpa yarışmasının kazananı Muhammed Resul Akkuş aldı. Akkuş, 16 yıldır bayrağı kimseye kaptırmayan Murat Dalgakıran tarafından yetiştirildiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu bayrağı 16 yıldır burada Kara Murat alıyordu, ben de Kara Murat'ın yanında yetiştim ve bu bayrağı ben aldım. Çapa da bizim, bayrak da bizim. Gurur duyuyorum. Çok yağlı ve çok sıcak olduğu için direk çok kayıyor ama kazasız belasız aldık. "

Flyboard gösterisinde duygu dolu anlar

Yarışmacılara ödülleri protokol tarafından verildi. Etkinlik flyboard gösterisiyle devam etti. Flyboard yapan kişi, gösteri sırasında Türk bayrağını açarak Vali Hulusi Şahin'e teslim etti. Şahin ise bayrağı öperek teslim aldı.

Kaynak: İHA

Kabotaj Bayramı, Hulusi Şahin, Denizcilik, Antalya, Denizcilik, Kutlamalar, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Kabotaj Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:15:30. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Kabotaj Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement