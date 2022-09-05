Antalya'da rahvan at yarışları nefes kesti - Son Dakika
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Antalya'da rahvan at yarışları nefes kesti

05.09.2022 10:54

Antalya'da rahvan at yarışları nefes kestiANTALYA İbradı Belediyesi, Ormana Rahvan Atçılık ve Geleneksel Sporlar Kulübü ile Ormana Yardımlaşma ve Kalkındırma Vakfı tarafından bu yıl 9'.su düzenlenen Geleneksel Ormana Rahvan At Yarışları yabani yılkı atlarıyla meşhur Eynif Ovası'nda yapıldı.

Antalya'da rahvan at yarışları nefes kesti

ANTALYA İbradı Belediyesi, Ormana Rahvan Atçılık ve Geleneksel Sporlar Kulübü ile Ormana Yardımlaşma ve Kalkındırma Vakfı tarafından bu yıl 9'. su düzenlenen Geleneksel Ormana Rahvan At Yarışları yabani yılkı atlarıyla meşhur Eynif Ovası'nda yapıldı.

Temsili Selçuklu kervanı geçişiyle başlayan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen atçıların katılımı ile yapılan yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce seyircinin izlediği yarışmalara İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Alanya Belediye Başkanı Adem Yücel, 9'ncu dönem yarış ağası Süleyman Keleş ve komite üyeleri katıldı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 57 atın katılımıyla gerçekleşen yarışmada, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, yol bitiren At, yol bitiren tay, yol bitiren ikili tay, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ikili tay, yöre atları ve safkan arap atları kategorilerinde yapıldı.

Toplamda 60 bin TL ödül dağıtılan yarışma, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonun gözetiminde gerçekleşti.

Ormana Rahvan At Yarışları yarış sorumlusu Mustafa Akış, 90 dönümlük Eynif Ovası'nın Osmanlı'dan kalan hatıra bir yayla olduğunu söyledi. Ormanalılar olarak Rahvan At Yarışlarının bu yıl 9'ncusunu düzenlediklerini anlatan Akış, " Afyon, Konya, Isparta, Beyşehir, Alanya, Side, Serik ve diğer yerlerden gelen atlarla yarış yaptık. Yarışmaya saf rahvan atlarda geldi. Ayrıca yol bitiren ismini vermiş olduğumuz devasal hızlı rahvanlar vardı. Bu yıl Eynif Ovası'nda hızlı rahvanların alası dediğimiz yol bitirenlerin üst bölümü olarak yarıştırdık" dedi.

"57 adet at geldi"

Yarışmalara 57 adet at geldiğini söyleyen Akış, "Geleneksel yarışmamız şenlik havasında geçti. Bu geleneğimizi gelecek nesillere aktararak asırlarca sürdürmek istiyoruz.. Yarışmada dereceye girenlere para ve kupa ödülleri verdik. Ayrıca 3 nesil atçılık yapmış Serik ilçesinden İzzet Kirlioğlu ve Beyşehir ilçesinden Erdal Poyraz'a özel atçılık nişanı takdim ettik" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Ormana, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da rahvan at yarışları nefes kesti - Son Dakika

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