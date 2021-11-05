Üye Girişi
Antalya'da tatilciler kasımda denize girmenin keyfini çıkardı - Son Dakika

Antalya'da tatilciler kasımda denize girmenin keyfini çıkardı

05.11.2021 12:32
Antalya'da tatilciler kasımda denize girmenin keyfini çıkardı

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasımda denize girmenin keyfini yaşadı.

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasımda denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığını 23, nem oranının yüzde 54 olarak ölçüldüğü kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi.

Öte yandan, vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde görev yapan atlı polislerle fotoğraf çektirdi.

Konyaaltı, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da tatilciler kasımda denize girmenin keyfini çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü 12:25 Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Teröre finansman sağlayan dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu 12:20 Teröre finansman sağlayan dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor 12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor
Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı 12:02 Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi 11:39 Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı 10:56 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Yolda gördüğü arkadaşına 10:34 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı

Son Dakika Haberleri
12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti
12:14 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu
12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor
12:08 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
12:02 Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı
11:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans
11:39 Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi
11:22 Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
Jet-ski out, uçan balon in! Cübbeli Ahmet Hoca adrenalin seviyesini yükseltti Jet-ski out, uçan balon in! Cübbeli Ahmet Hoca adrenalin seviyesini yükseltti         
12:37
Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti         
12:23
250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu         
12:14
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
MSB sosyal medyadaki MSB sosyal medyadaki "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti! Tek tek tespit edildiler         
11:02
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 12:47:15. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da tatilciler kasımda denize girmenin keyfini çıkardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement