Antalya'da "Yeni Nesil Sinema Okulu" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Antalya'da, sinema alanında kariyer hedefleyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla "Yeni Nesil Sinema Okulu" projesi hayata geçirilecek.

Hollanda Büyükelçiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek projenin tanıtımı için bir otelde toplantı düzenlendi.

Proje kapsamında söyleşilere ve eğitimlere katılacak öğrenciler, kendi öykülerini kısa film olarak çekecek. Çekilen filmler, bu yıl 59'uncusu düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde izleyicilerle buluşacak.

Toplantıya katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kadın ve şiddet kelimelerinin aynı cümlede geçmemesi için çaba gösterdiklerini belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın yolunun kadınların huzur içerisinde yaşamasından geçtiğini vurgulayan Böcek, "Onların gülümsemesiyle karanlıklar aydınlanıyor. Onun için Hollanda Büyükelçiliği ile hayata geçirdiğimiz bu projemizle pozitif bir ayrımcılık yaptık. Kadının toplumdaki ve sinemadaki varlığını artırmak için farkındalık oluşturmak istedik. Sinema kadının gözüyle güçlenecek dedik. Sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrencileri film üretmeye teşvik etmek ve desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

Başkan Böcek, projeye katılacak kız öğrencilere belediye olarak her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Toplantıya, Antalya Altın Portakal Film Festivali İdari Direktörü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa, yazar ve oyuncu Ayşe Erbulak Özgürdal, yazar Şebnem Burcuoğlu ve yönetmen Gözde Kural da katıldı.