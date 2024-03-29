Antalya\'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini görünce "Belediye görmüyor mu? Rezalet" diyerek sitem etti. Karadağlı'ya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten cevap gecikmedi.
Karadağlı'nın sözlerinin ardından Halk TV'nin yayınına bağlanan Muhittin Böcek ise şu ifadelerle cevap verdi: "Seçime 2 gün kala görüyorum ki birilerini seçim telaşı iyice sarmış. Genel Müdürleri Tamer Karadağlı'yı siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Şimdi Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'na ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ne açık çağrı yapıyorum. Belediye'nin 2006 yılında Bakanlığa tahsis ettiği Haşim İşcan Kültür Merkezi Tesislerinde, onarım, bakım ve tamirat sözleşmede de açık olarak yazılı olduğu üzere bakanlığın uhdesindedir. Halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine bu arkadaş genel müdürlük görevini yapıyor olsaydı biliyor olması gerekirdi."
"Kendisi çok gezmek istiyorsa bizim belediyemizin Antalya Şehir Tiyatrolarının salonlarını, tesislerini, imkanlarını gezebilir. Sanata ve sanatçıya ne kadar çok önem verdiğimizi görebilir. Kendilerinin Antalya halkını cezalandırır gibi ilgilenmedikleri, bakım onarım yapmadıkları bu tesiste Antalya'ya gelip videolarla halkı aldatmaya çalışmak, çok ucuz bir siyasi yöntemdir"
"Tiyatroyu, operayı genel müdür isterse gelip bizimle tabii ki konuşabilir ama geldiğinde tabii destekledikleri adayın Kepez'de açtığı ve kadın erkek birlikte girilemeyen yüzme havuzlarını da konuşabiliriz kendisiyle. Biz kültür sanat çağdaşlık derken turizm şehrinde ruhsat verilemeyen tesisleri de konuşabiliriz isterse."
Tamer Karadağlı da Instagram hesabından Böcek'i etiketleyerek "Haşim İşcan Kültür Merkezi belediyeye ait. Biz orada sadece kiracıyız. Protokolümüzdeki maddeyi okuyorum 'Protokol sürecinde meydana gelmesi muhtemel esaslı bakım, onarım ve tamir masrafları belediye tarafından. Basit ve kullanışa bağlı bakım, onarım, tadil ve tamirat masrafları ise bakanlığa aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı o binada sadece kiracı. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun" dedi.Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
Son Dakika › Kültür Sanat › Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi - Son Dakika
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Festivalde, Onur, Bilge Olgaç Başarı ve Genç Cadı ödülleri sahiplerini bulacak. Festivalin teması bu yıl 'Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla' olarak belirlendi. Festivalin film seçkisi ve programı ise yakın zamanda açıklanacak. Açılış töreninde ödüller sahiplerine takdim edilecek.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi, envanterindeki 1294 el yazması eseri dijital ortama aktararak hizmete sundu. Kütüphanede bulunan Arapça ve Farsça dillerindeki nadir eserler, Milli Kütüphane bünyesindeki Dijital Kütüphane aracılığıyla bilim dünyasının ve meraklıların erişimine açıldı. Kütüphane Müdürü Mehmet Meşe, bu dijitalleşme sayesinde araştırmacıların ve meraklıların bu önemli kaynaklara kolayca ulaşabileceğini belirtti.
Sırp yönetmen Emir Kusturica'nın başkanlık edeceği 14. Beijing Uluslararası Film Festivali, 18-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Festivalde 118 ülkeden seçilen 15 film Tiantan Ödülü için yarışacak. Brezilya, festivalin onur konuğu olarak davet edildi ve birçok Brezilyalı film yapımcısı ve şirket temsilcisi katılacak. Festival kapsamında 240'tan fazla yerli ve yabancı film gösterime girecek.
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan ve gerçekleştirilen restorasyon sonrası ibadete açılan Hünkar Mescidi'nde cuma namazı kılındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen mescit, bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Vali Mustafa Masatlı de yeniden ibadete açılan mescitte, vatandaşlarla cuma namazını kıldı. Depremlerde zarar gören diğer tarihi yapılarla ilgili de restorasyonun devam ettiğini vurgulayan Masatlı, Ramazan Bayramı'nda da Sarımiye Camisi'ni ibadete açmayı planladıklarını söyledi.
Malazgirt Fen Lisesi ve Malazgirt Kütüphane Müdürlüğü tarafından ilçede Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Malazgirt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Malazgirt Halk Kütüphanesi Müdürü Takyettin Taş, kütüphanelerin insana pozitif enerji verdiğini belirtti. Programda kütüphanesinde en çok kitap okuyanlara ödüller verildi.
Kayseri'de restorasyonu tamamlanmak üzere olan Gön Han'ın içinde Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi hayata geçirilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geleneksel lezzetlerin yaşatılması ve tanıtılması için güzel bir proje hazırladıklarını ifade etti. Proje kapsamında, Kayseri pastırması ve sucuğun yapımı öğretilecek, tadımlar yapılacak ve çocuklara da bu kültür aktarılacak.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı müzeler, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Ramazan Bayramı dolayısıyla belirlenen tarihlerde saat 13.00'te açılacak. Başkanlığa bağlı müzelerin açılış saatlerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Fransız besteci Georges Bizet'nin Carmen operasını 3, 6, 13 ve 18 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Carmen, dünya genelinde en çok sahnelenen opera eserlerinden biri olup, 1875'te Paris'te ilk sahnelendiğinde eleştirilere maruz kalmıştır. İDOB'un sahneleyeceği eserde Carmen'i Aylin Ateş ve Nesrin Gönüldağ, Don Jose'yi Ali Murat Erengül ve Efe Kışlalı, Escamillo'yu Caner Akgün ve Murat Güney canlandıracak.
Hatay'ın Defne ilçesinde, Fevzi M'ye ait bir evin bahçesinde yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu. Durum jandarmaya bildirildi ve lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere götürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)