Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi'nin ortak kullandığı kültür merkezi için "Rezalet" diyen Tamer Karadağlı'ya "Seçim telaşı sarmış, siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Binanın bakım hizmetleri bakanlığa aittir" dedi. Tamer Karadağlı da Böcek'in sözlerini yalanladı.

29.03.2024 15:58  Güncelleme: 16:16
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini görünce "Belediye görmüyor mu? Rezalet" diyerek sitem etti. Karadağlı'ya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten cevap gecikmedi.

"BİNANIN ONARIM İŞLERİ BAKANLIĞA AİTTİR"

Karadağlı'nın sözlerinin ardından Halk TV'nin yayınına bağlanan Muhittin Böcek ise şu ifadelerle cevap verdi: "Seçime 2 gün kala görüyorum ki birilerini seçim telaşı iyice sarmış. Genel Müdürleri Tamer Karadağlı'yı siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Şimdi Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'na ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ne açık çağrı yapıyorum. Belediye'nin 2006 yılında Bakanlığa tahsis ettiği Haşim İşcan Kültür Merkezi Tesislerinde, onarım, bakım ve tamirat sözleşmede de açık olarak yazılı olduğu üzere bakanlığın uhdesindedir. Halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine bu arkadaş genel müdürlük görevini yapıyor olsaydı biliyor olması gerekirdi."

Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi

"BU YAPTIĞI ÇOK UCUZ BİR SİYASİ YÖNTEMDİR"

"Kendisi çok gezmek istiyorsa bizim belediyemizin Antalya Şehir Tiyatrolarının salonlarını, tesislerini, imkanlarını gezebilir. Sanata ve sanatçıya ne kadar çok önem verdiğimizi görebilir. Kendilerinin Antalya halkını cezalandırır gibi ilgilenmedikleri, bakım onarım yapmadıkları bu tesiste Antalya'ya gelip videolarla halkı aldatmaya çalışmak, çok ucuz bir siyasi yöntemdir"

"İSTERSE TURİZM ŞEHRİNDE RUHSAT VERİLMEYEN TESİSLERİ KONUŞABİLİRİZ"

"Tiyatroyu, operayı genel müdür isterse gelip bizimle tabii ki konuşabilir ama geldiğinde tabii destekledikleri adayın Kepez'de açtığı ve kadın erkek birlikte girilemeyen yüzme havuzlarını da konuşabiliriz kendisiyle. Biz kültür sanat çağdaşlık derken turizm şehrinde ruhsat verilemeyen tesisleri de konuşabiliriz isterse."

TAMER KARADAĞLI: SAYIN BAŞKAN PROTOKOLÜ DİKKATLİ OKUYUN

Tamer Karadağlı da Instagram hesabından Böcek'i etiketleyerek "Haşim İşcan Kültür Merkezi belediyeye ait. Biz orada sadece kiracıyız. Protokolümüzdeki maddeyi okuyorum 'Protokol sürecinde meydana gelmesi muhtemel esaslı bakım, onarım ve tamir masrafları belediye tarafından. Basit ve kullanışa bağlı bakım, onarım, tadil ve tamirat masrafları ise bakanlığa aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı o binada sadece kiracı. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun" dedi.

Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
Antalya\'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Abuzer Kadayıf: Tamer Karadağlı adam gibi adamdır 55 96 Yanıtla Harun Çelik: Adam kelimesinin tanımını bilmediğime yemin edebilirim :) 21 13 Selim Kayisi: Kadayıf, tatlı değildir. 15 4
  • Dracarys null: Tamer Karadağlı traşlı bıyık bırakmanın zamanı geldi. O bıyıkla daha etkili olursun. Diğer türlü ikili oynamış olursun taraf olmayan bertaraf olur. ?? 34 10 Yanıtla
  • soner yavuz: zaten çok ucuz olduğu için bu tip eleştirileri yapıyor yapsın aynı bukelemun gibi hergün bir renk değiştiriyor bunlar tiyatronun şarlatanları 25 17 Yanıtla
  • ferhat eser: 2 senedir nerelerdeydin tamer ayrıca o binanın bakanlığa ait olduğunu bilmiyorsan o koltukta oturma derhal istifa et 16 3 Yanıtla
  • ferhat eser: tamer bey yanlış bilgilendirmeden dolayı derhal istifa etmelidir 12 2 Yanıtla
  • V. A.: Kullanışa bağlı ne demek.. anlamıyor musunuz, ek bina yapılır bastan yıkılır yapılır ozaman belediye. Rezalet dediğin kullanımdan kaynaklı tabi bakanlık yapacak.. chp ye seçen halka zulm ediyor devletin kaynaklarıyla.. bizim malımızı bize vermeyen iktidar var.. 7 2 Yanıtla
  • Mustafa Karakoç: binanın üzerindeki yazıyı algılamayi bilmeyen bir sözde müdür ucuz siyaset peşinde. koskoca tc kültür bakanlığı yazısını okuyamadinmi müdür 7 2 Yanıtla
  • sinan su: Tamer karadagli iyi okusun,kivirmaya calismis,baskan hakli 4 1 Yanıtla
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