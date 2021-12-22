Antalya Devlet Opera ve Balesi komik opera Sevil Berberi'ni sahneleyecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalya komik operasının şaheserlerinden kabul edilen, Gioacchino Rossini'nin Sevil Berberi eserini 25 Aralık'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten'in sahneye koyduğu "Sevil Berberi", Rossini'nin yaşamı boyunca yazdığı 39 opera arasında en çok tercih edilen eserlerin başında geliyor.

Dünya komik opera sanatının en mükemmel örneği sayılan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, koroyu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor.

Eserin dekoru Tayfun Çebi, koreografisi Melda Özkan, kostümleri Nursun Ünlü, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

İki perdelik eserde Mehmet Ali Tutar, Seçil Eyilikeder, Devrim Demirel, Engin Suna, Umut Tarık Akça, Oya Vural, Toygarhan Atuner, Vural Vursavaş ve Egemen Barın rol alırken, Mustafa Özşamlı da anlatıcı olarak yer alacak.

İspanya'nın Sevilla kentinde 17. yüzyılda geçen eserde, Kont Almaviva'nın Madrid'de görüp aşık olduğu Rosina için Sevil'e gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımlarıyla Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.

Oyun, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 25 Aralık'ta saat 20.00'de sahnelenecek.