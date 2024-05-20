Antalya Devlet Opera ve Balesi, Müze Konseri düzenledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Müze Konseri düzenledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Müze Konseri düzenledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel hazırlanan repertuvarı seslendirdiği Müze Konseri'ni Antalya Müzesi'nde gerçekleştirdi. Konserde birçok sanatçı sahne aldı ve piyanist Yücel Yalçın eşlik etti. Giuseppe Verdi, Emmerich Kalman, Jacques Offenbach, Georges Bizet, Felix Körling, Musa Süreyya ve Muammer Sun'un eserleri seslendirildi ve izleyicilerin katılımıyla coşkulu bir bayram kutlaması yaşandı.

20.05.2024 13:47
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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Müze Konseri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel hazırlanan repertuvarın seslendirdiği konser, Antalya Müzesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirildi.

Konserde, soprano Serap Demirhan, Işılay Meriç Karataş, Betül Uzunoğlu Oruç, Arzu Yaman, Bilge Yılmaz, mezzo soprano Seçil Fenercioğlu, Tuğçe Oğuzülgen, tenor Erdi Can Aybaş, Dağhan Ergün ve bariton Mehmet Ali Tutar sahne aldı.

Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek'in yönettiği konserde, sanatçılara piyanist Yücel Yalçın eşlik etti.

Gençlik Bayramının coşkusunun sanatın büyüsüyle bir araya getirildiği konserde, Giuseppe Verdi'nin "Nabucco ve La Traviata", Emmerich Kalman'ın "Şen Dul ve Çardaş Prensesi", Jacques Offenbach'ın "Barcarolle", Georges Bizet'in "Carmen", Felix Körling'in "Gençlik Marşı", Musa Süreyya'nın "Vatan Marşı" ve Muammer Sun'un "19 Mayıs Marşı ve İzmir Marşı" piyano eşliğinde seslendirildi.

İzleyenlerin marşlara eşlik ettiği konser, coşkulu bayram kutlamasına dönüştü.

Kaynak: AA

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