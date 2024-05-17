Antalya Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs\'ta Müze Konseri düzenliyor

Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda "Müze Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, bayrama özel hazırlanan repertuvarın seslendirileceği konser, Antalya Müzesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek.

Konserde, soprano Serap Demirhan, Işılay Meriç Karataş, Betül Uzunoğlu Oruç, Arzu Yaman, Bilge Yılmaz, mezzo soprano Seçil Fenercioğlu, Tuğçe Oğuzülgen, tenor Erdi Can Aybaş, Dağhan Ergün ve bariton Mehmet Ali Tutar sahne alacak.

Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek'in yöneteceği konserde sanatçılara piyanist Yücel Yalçın eşlik edecek.

Konserde sanatçılar, Giuseppe Verdi'nin "Nabucco ve La Traviata", Emmerich Kalman'ın "Şen Dul ve Çardaş Prensesi", Jacques Offenbach'ın "Barcarolle", Georges Bizet'in "Carmen", Felix Körling'in "Gençlik Marşı", Musa Süreyya'nın "Vatan Marşı" ve Muammer Sun'un "19 Mayıs Marşı ve İzmir Marşı" eserlerini piyano eşliğinde seslendirilecek.

19 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'da sahnelenecek konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebilecek.