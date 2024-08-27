Antalya Devlet Opera ve Balesi\'nden Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi İçin Yetenek Sınavı

Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB), 2024-2025 sanat sezonu kapsamında, çocuk korosu ve çocuk balesi için yetenek sınavı yapılacağı bildirildi.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda yapılacak çocuk korosu ve çocuk balesi çalışmaları için yetenek sınavı hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda, yetenek sınavlarına başvurular 26 Ağustos- 22 Eylül'de yapılacak. Sınava girecekler, evraklarını Haşim İşcan Kültür Merkezi Antalya DOB Sahne Müdürlüğü Sekreterliği ve Bale Sekreterliğine teslim edecek.

Çocuk korosu yetenek sınavları 23-24 Eylül'de, çocuk balesi sınavları ise 25-26 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Antalya DOB sanatçılarından oluşan jüri karşısına çıkacak minik yetenekler, seçtikleri branşlara göre yetenek sınavına tabi tutulacak.

Profesyonel sanatçılarla 3 yıl çalışmalara katılacak çocuklar, opera ve bale sanatını öğrenecek. Başarılı olan genç yetenekler sahnelenen eserlerde görev alma fırsatı yakalayacak.