Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden kadınlara özel konser - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 8 Mart'ta "Dünya Kadınlar Günü Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Şarkılar sizi söyler" konsepti ile hazırlanan konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Piyanist Metin Kiper, mezzo soprano Pınar Tekol ve bariton Ümit Burak Tekinay sahne alacağı özel gecede, kadınları anlatan eserlerin seslendirileceği sürpriz bir repertuvar izleyicilerle buluşacak.

Fiyatları 25 ile 40 lira arasında değişen konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.