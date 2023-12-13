 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'La Boheme' operası - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'La Boheme' operası

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin 'La Boheme' operasını sanatseverlerle buluşturacak. Eser, rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulacak ve Antalya DOB orkestrasını şef Tulio Gagliardo yönetecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi\'nden \'La Boheme\' operası
13.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:34
Abone Ol

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasını 16 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Tulio Gagliardo yönetecek, başkemancılığı Fahrettin Arda üstlenecek.

Konusu 1830'lu yıllarda geçen operanın dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

Tek arayla sahnelenen 4 perdelik eserde, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

Paris'te nakışçı bir kadın olan Mimi ile şair Rodolfo arasındaki aşk üzerine odaklanan eserde "Rodolfo"yu Burak Pektaş, "Mimi"yi Sema Çavuşoğlu, "Marcello"yu Serhat Konukman,"Musetta"yı Meriç Karataş, "Colline"yi Şafak Güç, "Schaunard"ı Yusuf Yıldız, "Benoit"i Onur Alpaslan, "Alcindoro"yu Taner Ölçen, "Parpignol"ü Cüneyt İrfan Erdoğan, "Gümrük Çavuşu" rollerini Emre Aytekin ve Yalçın Ünsal canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 16 Aralık'ta sahnelenecek "La Boheme" operası, saat 20.00'de başlayacak.

Türkçe üst yazıyla seslendirilecek eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Giacomo Puccini, Antalya, Aralık, Sanat, Kültür, Etkinlik, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'La Boheme' operası - Son Dakika


12:04
Rakibe giden para dudak uçuklatıyor! Turu Kopenhag'a kaybeden Galatasaray, servet kaçırdı Rakibe giden para dudak uçuklatıyor! Turu Kopenhag'a kaybeden Galatasaray, servet kaçırdı
11:35
Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31
AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22
TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:12
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem: 'Bütçede ayrılan para kimseyi mutlu etmiyor' Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem: 'Bütçede ayrılan para kimseyi mutlu etmiyor'
11:10
İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza
10:54
Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar 'Neden olmasın?' diyor Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:45
Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu

Son Dakika
12:04 Rakibe giden para dudak uçuklatıyor! Turu Kopenhag'a kaybeden Galatasaray, servet kaçırdı
11:35 Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31 AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22 TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:12 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem: 'Bütçede ayrılan para kimseyi mutlu etmiyor'
11:10 İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza
10:54 Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:31 Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın
10:45 Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:29 Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 12:10:36. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'La Boheme' operası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement