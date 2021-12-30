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Antalya Devlet Opera ve Balesi ocakta 12 temsil sahneleyecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi ocakta 12 temsil sahneleyecek

30.12.2021 12:43
Antalya Devlet Opera ve Balesi ocakta 12 temsil sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni yılın ilk ayında 12 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni yılın ilk ayında 12 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sanatçılar ve teknik ekip yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sevilen opera ve operetlerden ünlü aryaların seslendirileceği "Yeni Yıl Konseri", 4 Ocak'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB solistleri, orkestrası, korosu ve bale sanatçılarının sahne alacağı konserde, orkestrayı şef Hakan Kalkan yönetecek.

Dünyaca ünlü bestecilere ait eserlerin seslendirileceği "Çello Yıldızları" konseri ise 6 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İtalyan komik operasının şaheserlerinden Rossini'nin "Sevil Berberi" operası 8 Ocak'ta sahnelenecek.

Haldun Özörten tarafından sahneye konulan eserde, Antalya DOB orkestrasını Zdravko Georgiev Lazarov, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek yönetecek.

Aşık geleneğinin Anadolu'daki son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'in şiirleri ve hikayelerini konu alan "Dostlar Beni Hatırlasın" isimli anlatımlı konser, 11 Ocak'ta dinleyiciyle buluşacak.

Konserde, şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki Antalya DOB orkestrası eşliğinde, Ankara DOB solist sanatçıları sahnede olacak.

Antalya DOB, Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan "Romeo ve Juliet" balesini 13 ve 15 Ocak'ta gündüz gösterimiyle sahneleyecek.

Yeni sezonun ilk prömiyeri yapılacak Cem İdiz'in bestelediği ve Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği "Kanlı Nigar" müzikali 22 Ocak'ta sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Karagöz-Hacivat gölge oyunu olan "Kanlı Nigar", 25 Ocak'ta yeniden seyirciyle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bugüne kadar geçen süreci sanatsal bir yapıya döken, libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait "Pandemic" balesi 27 Ocak'ta sahnelenecek.

Eser, 29 ve 30 Ocak'ta da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyici karşısına çıkacak.

Antalya Müzesi'ndeki konserler ise 28 Ocak'ta "Müze Konseri" ile devam edecek.

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Antalya, Opera, Bale, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi ocakta 12 temsil sahneleyecek - Son Dakika


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